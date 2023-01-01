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Бывший барабанщик VENOM успешно сражается с болезнью



Бывший барабанщик VENOM и VENOM INC. Abaddon (Anthony Bray) опубликовал сообщение касательно своего здоровья:



«Лечение и все, через что я прошел, до сих пор было вполне успешным. Скоро я пройду последнее обследование — надеюсь, что последнее, — и мы узнаем, нужно ли продолжать лечение или на этом все закончится.



При том типе рака, который у меня есть, вероятность его возвращения высока, потому что он связан с кровью. Но теперь я знаю, что мне грозит. Так что, в общем-то, это все ерунда.



Есть много людей в гораздо худшем положении, так что у меня все в порядке. Мне нужно вернуться к тому, чтобы восстановить силы с помощью физических упражнений. Но я очень счастлив. Честно говоря, лучшей поддержки и помощи от всех я и не мог ожидать, как, очевидно, от врачей, медсестер и т.д., так и от всех, кто был онлайн, присылал мне сообщения и тому подобное. Лучше и быть не может!»







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