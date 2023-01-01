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*Новое видео METALLICA 68
*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 62
*Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом 20
*Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашл... 20
*Видео с текстом от AXEL RUDI PELL 18
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Venom

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3 мар 2023 : 		 Бывший барабанщик VENOM успешно сражается с болезнью

7 янв 2023 : 		 Кассетный бокс-сет от VENOM

29 дек 2022 : 		 Бывший вокалист VENOM ответил на критику фанатов

26 дек 2022 : 		 MANTAS ответил CRONOS'у: «Посмотри видео своей собственной группы, если хочешь увидеть некачественное выступление»

14 дек 2022 : 		 CRONOS о реюнионе VENOM: «Последнее, что я хочу — выйти на сцену с этим старыми ублюдками»

7 окт 2022 : 		 MANTAS — о возможности собраться оригинальному составу VENOM

5 окт 2022 : 		 Бывший гитарист VENOM заявил, что они были первой блэк-металлической группой

28 сен 2022 : 		 У бывшего барабанщика VENOM рак

12 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления VENOM

8 авг 2022 : 		 VENOM завершают работу над альбомом

5 июл 2022 : 		 Видео с выступления VENOM

18 апр 2022 : 		 Видео с выступления VENOM

4 мар 2022 : 		 MANTAS — о возможности собрать оригинальный состав VENOM

13 янв 2022 : 		 Концертное видео VENOM 1985 года

20 апр 2021 : 		 Бокс-сет VENOM доступен для предзаказа

1 мар 2021 : 		 Вокалист VENOM INC. — о бокс-сете VENOM

8 июл 2020 : 		 Сборник VENOM выйдет летом

21 июн 2020 : 		 Вышла фигурка VENOM

25 май 2020 : 		 Вокалист BEHEMOTH и гитарист VENOM INC. исполняют песню VENOM

5 мар 2020 : 		 Демо VENOM выйдет на CD

29 ноя 2019 : 		 MANTAS — CRONOS'у: «Завали! Не забывай, что в эту группу ты пришёл по моему приглашению!»

10 апр 2019 : 		 Видео с текстом от VENOM

2 апр 2019 : 		 Видео с текстом от VENOM

20 дек 2018 : 		 Вокалист VENOM не общался с Mantas'ом даже после приступа

18 ноя 2018 : 		 Новая песня VENOM

11 ноя 2018 : 		 Новый альбом VENOM выйдет зимой
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Бывший барабанщик VENOM успешно сражается с болезнью



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Бывший барабанщик VENOM и VENOM INC. Abaddon (Anthony Bray) опубликовал сообщение касательно своего здоровья:

«Лечение и все, через что я прошел, до сих пор было вполне успешным. Скоро я пройду последнее обследование — надеюсь, что последнее, — и мы узнаем, нужно ли продолжать лечение или на этом все закончится.

При том типе рака, который у меня есть, вероятность его возвращения высока, потому что он связан с кровью. Но теперь я знаю, что мне грозит. Так что, в общем-то, это все ерунда.

Есть много людей в гораздо худшем положении, так что у меня все в порядке. Мне нужно вернуться к тому, чтобы восстановить силы с помощью физических упражнений. Но я очень счастлив. Честно говоря, лучшей поддержки и помощи от всех я и не мог ожидать, как, очевидно, от врачей, медсестер и т.д., так и от всех, кто был онлайн, присылал мне сообщения и тому подобное. Лучше и быть не может!»




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