сегодня



Бокс-сет VENOM доступен для предзаказа



Как уже сообщалось ранее, Tony “Demolition Man” Dolan анонсировал выпуск боус-сета VENOM 1989-1993 года. Он будет выпущен тиражом в 166 копий и уже доступен для заказа.



В бокс-сет войдут:



- 5 x 12" 180 gram splatters in different colors + gatefold covers with lyrics (Prime Evil, Tear Your Soul Apart, Temples Of Ice, Kissing The Beast, The Waste Lands).



- Bonus vinyl Pentagram - Transparent UV print + inlay (real image coming soon) with 4 songs - "If You Want A War" (recorded during Prime Evil Session, 1989), "Surgery" (recorded during Prime Evil Session, 1989) + two live bootleg tracks, "Black Metal" and "Witching Hour".



- Exclusive 30 x 30 cm 16 page booklet with Tony Dolan notes/stories of those days in Venom and some rare photos.







+2 -1



просмотров: 352