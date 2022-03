MANTAS — о возможности собрать оригинальный состав VENOM

сегодня



Jeff "Mantas" Dunn в рамках недавнего интервью обсудил возможность собрать оригинальный состав VENOM ради юбилейных событий:



«Я никогда не откажусь от своих слов, потому что простите, но это правда. Независимо от того, что думает он или она, это правда — всё просто. Я не собираюсь выходить и откровенно нести всякую чушь, как это сделал один из нас. То, что я сказал, — абсолютная правда, и я изложил её в печати — и в книге тоже. Это абсолютная правда. Но мы сейчас в таком возрасте — мне 60, Bray'ю — 61, Conrad'у — сколько — 58, 59? Мы только что пережили масштабную пандемию, когда никто ничего не сделал. У нас сейчас война в Европе. [Все проблемы, которые у нас были друг с другом], они, б$$$ь, меркнут в ничтожестве; это, б$$$ь, ерунда.



Как я уже сказал, я никогда не скажу "прости"; я никогда не повернусь и не скажу: "Да я, б$$$ь, не это имел в виду. То, что я сказал, было, б$$$ь, правдой. Но мы пропустили 25-ю годовщину. Мы не отпраздновали 30-ю годовщину. И это для группы, которая оказала такое ох$$$ное влияние... И, опять же, друзья мои, мне до сих пор трудно принять, что люди говорят....



Когда я давал интервью по случаю 40-летия "Welcome To Hell", мы пропустили ещё одну годовщину, и ничего с этим не сделали, она просто прошла. Но дело в том, что я давал эти интервью, и люди говорили мне: "Ты просто не осознаёшь важности того, что ты сделал". Я не осознаю, потому что, полагаю, мы были очень близки к нему. Я говорил это миллион раз: я был просто грёбаным ребёнком, который писал мелодии в своей грёбаной спальне, живя с мамой, и мне повезло; люди, б$$$ь, их слушали.



Но не могли бы мы хоть раз, б$$$ь, отпраздновать это? Я имею в виду, чёрт возьми, я уже умер однажды. А вам, б$$$ь, недолго осталось, и вам недолго осталось, потому что я знаю, что вы, б$$$ь, с собой сделали».



Говоря о том, что VENOM INC. отметят 40-летие "Black Metal", исполнив его целиком 2 октября на фестивале Keep It True в Posthalle в Вюрцбурге, Германия, он сказал:



«Когда появилась идея сыграть подобное на фестивале Keep It True, я подумал: "Да! Да! Я, б$$$ь, сделаю это". Потому что никто, б$$$ь, больше этого не сделает. Никто другой не выйдет на сцену и не отметит этот грёбаный альбом — монументальный грёбаный альбом. Его надо, б$$$ь, чествовать!»







