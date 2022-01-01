Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE 22
*THOMAS ZWIJSEN исполняет песню HELLOWEEN 18
*BRUCE DICKINSON рассказал, как перевозил британских военных ... 15
*Новое видео SCORPIONS 14
*TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO 13
*Новое видео ANNIHILATOR 12
*Новое видео BLOODYWOOD 12
*Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла 12
*Лидер GHOST назвал себя диктатором 11
*Новый альбом OBITUARY уже готов. Но мы вам его не дадим! 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE 22
*THOMAS ZWIJSEN исполняет песню HELLOWEEN 18
*BRUCE DICKINSON рассказал, как перевозил британских военных ... 15
*Новое видео SCORPIONS 14
*TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO 13
[= ||| все новости группы



*

Venom

*



4 мар 2022 : 		 MANTAS — о возможности собрать оригинальный состав VENOM

13 янв 2022 : 		 Концертное видео VENOM 1985 года

20 апр 2021 : 		 Бокс-сет VENOM доступен для предзаказа

1 мар 2021 : 		 Вокалист VENOM INC. — о бокс-сете VENOM

8 июл 2020 : 		 Сборник VENOM выйдет летом

21 июн 2020 : 		 Вышла фигурка VENOM

25 май 2020 : 		 Вокалист BEHEMOTH и гитарист VENOM INC. исполняют песню VENOM

5 мар 2020 : 		 Демо VENOM выйдет на CD

29 ноя 2019 : 		 MANTAS — CRONOS'у: «Завали! Не забывай, что в эту группу ты пришёл по моему приглашению!»

10 апр 2019 : 		 Видео с текстом от VENOM

2 апр 2019 : 		 Видео с текстом от VENOM

20 дек 2018 : 		 Вокалист VENOM не общался с Mantas'ом даже после приступа

18 ноя 2018 : 		 Новая песня VENOM

11 ноя 2018 : 		 Новый альбом VENOM выйдет зимой

18 дек 2017 : 		 Видео с выступления VENOM

15 дек 2017 : 		 Новый ЕР VENOM выйдет зимой

6 дек 2017 : 		 VENOM выпустят бокс-сет

19 июл 2017 : 		 Новый ЕР VENOM выйдет в этом, а альбом — в следующем году

13 июн 2017 : 		 Видео с выступления VENOM

3 окт 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления VENOM

7 сен 2016 : 		 Видео с выступления VENOM

16 авг 2016 : 		 Видео с выступления VENOM

19 ноя 2015 : 		 VENOM: «Не дайте себя одурачить»

11 авг 2015 : 		 Вокалист BEHEMOTH присоединился на сцене к VENOM

4 авг 2015 : 		 Доступна маска VENOM

22 июн 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления VENOM
Показать далее
| - |

|||| сегодня

MANTAS — о возможности собрать оригинальный состав VENOM



zoom
Jeff "Mantas" Dunn в рамках недавнего интервью обсудил возможность собрать оригинальный состав VENOM ради юбилейных событий:

«Я никогда не откажусь от своих слов, потому что простите, но это правда. Независимо от того, что думает он или она, это правда — всё просто. Я не собираюсь выходить и откровенно нести всякую чушь, как это сделал один из нас. То, что я сказал, — абсолютная правда, и я изложил её в печати — и в книге тоже. Это абсолютная правда. Но мы сейчас в таком возрасте — мне 60, Bray'ю — 61, Conrad'у — сколько — 58, 59? Мы только что пережили масштабную пандемию, когда никто ничего не сделал. У нас сейчас война в Европе. [Все проблемы, которые у нас были друг с другом], они, б$$$ь, меркнут в ничтожестве; это, б$$$ь, ерунда.

Как я уже сказал, я никогда не скажу "прости"; я никогда не повернусь и не скажу: "Да я, б$$$ь, не это имел в виду. То, что я сказал, было, б$$$ь, правдой. Но мы пропустили 25-ю годовщину. Мы не отпраздновали 30-ю годовщину. И это для группы, которая оказала такое ох$$$ное влияние... И, опять же, друзья мои, мне до сих пор трудно принять, что люди говорят....

Когда я давал интервью по случаю 40-летия "Welcome To Hell", мы пропустили ещё одну годовщину, и ничего с этим не сделали, она просто прошла. Но дело в том, что я давал эти интервью, и люди говорили мне: "Ты просто не осознаёшь важности того, что ты сделал". Я не осознаю, потому что, полагаю, мы были очень близки к нему. Я говорил это миллион раз: я был просто грёбаным ребёнком, который писал мелодии в своей грёбаной спальне, живя с мамой, и мне повезло; люди, б$$$ь, их слушали.

Но не могли бы мы хоть раз, б$$$ь, отпраздновать это? Я имею в виду, чёрт возьми, я уже умер однажды. А вам, б$$$ь, недолго осталось, и вам недолго осталось, потому что я знаю, что вы, б$$$ь, с собой сделали».

Говоря о том, что VENOM INC. отметят 40-летие "Black Metal", исполнив его целиком 2 октября на фестивале Keep It True в Posthalle в Вюрцбурге, Германия, он сказал:

«Когда появилась идея сыграть подобное на фестивале Keep It True, я подумал: "Да! Да! Я, б$$$ь, сделаю это". Потому что никто, б$$$ь, больше этого не сделает. Никто другой не выйдет на сцену и не отметит этот грёбаный альбом — монументальный грёбаный альбом. Его надо, б$$$ь, чествовать!»

Original VENOM Guitarist MANTAS Wants Band




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать


Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
просмотров: 380

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом