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Venom

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13 янв 2022 : 		 Концертное видео VENOM 1985 года

20 апр 2021 : 		 Бокс-сет VENOM доступен для предзаказа

1 мар 2021 : 		 Вокалист VENOM INC. — о бокс-сете VENOM

8 июл 2020 : 		 Сборник VENOM выйдет летом

21 июн 2020 : 		 Вышла фигурка VENOM

25 май 2020 : 		 Вокалист BEHEMOTH и гитарист VENOM INC. исполняют песню VENOM

5 мар 2020 : 		 Демо VENOM выйдет на CD

29 ноя 2019 : 		 MANTAS — CRONOS'у: «Завали! Не забывай, что в эту группу ты пришёл по моему приглашению!»

10 апр 2019 : 		 Видео с текстом от VENOM

2 апр 2019 : 		 Видео с текстом от VENOM

20 дек 2018 : 		 Вокалист VENOM не общался с Mantas'ом даже после приступа

18 ноя 2018 : 		 Новая песня VENOM

11 ноя 2018 : 		 Новый альбом VENOM выйдет зимой

18 дек 2017 : 		 Видео с выступления VENOM

15 дек 2017 : 		 Новый ЕР VENOM выйдет зимой

6 дек 2017 : 		 VENOM выпустят бокс-сет

19 июл 2017 : 		 Новый ЕР VENOM выйдет в этом, а альбом — в следующем году

13 июн 2017 : 		 Видео с выступления VENOM

3 окт 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления VENOM

7 сен 2016 : 		 Видео с выступления VENOM

16 авг 2016 : 		 Видео с выступления VENOM

19 ноя 2015 : 		 VENOM: «Не дайте себя одурачить»

11 авг 2015 : 		 Вокалист BEHEMOTH присоединился на сцене к VENOM

4 авг 2015 : 		 Доступна маска VENOM

22 июн 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления VENOM

8 июн 2015 : 		 Видео с выступления VENOM
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Концертное видео VENOM 1985 года



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Видео выступления VENOM в Торонто, которое состоялось 31 марта, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"Too Loud (For The Crowd)" - 0:16
"Black Metal" - 2:40
"Die Hard" - 6:49
"Nightmare" - 10:15
"Countess Bathory" - 13:58
"Seven Gates Of Hell" - 17:35
Bass Solo - 22:00
"Powerdrive" - 23:18
"In Nomine Satanas" - 26:12
"Welcome To Hell" - 30:45
"Buried Alive" - 36:24
"Don't Burn The Witch" - 39:24
"Warhead" - 42:38
Guitar Solo - 46:38
"Poison" - 49:42
"Leave Me In Hell" - 53:58
"Bloodlust" - 57:20
"Schizo" - 1:00:58
"Too Loud (For The Crowd)" - 1:04:23

VENOM Live From The Concert Hall In Toronto; Rare Audio From 1985 Concert Surfaces



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

shakabre


13 янв 2022, 18:01		Мде

AnyMetalYouLike


13 янв 2022, 18:21		Слишком много кадров в видео, глаз не успевает.

Saxon9


13 янв 2022, 18:57		Образованные люди (не жильцы RDS) грят, там на консерте два гитариста вместо Мантаса. Dave Irwin из Fist и Les Cheetham из Avenger.


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