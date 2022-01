сегодня



Концертное видео VENOM 1985 года



Видео выступления VENOM в Торонто, которое состоялось 31 марта, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Too Loud (For The Crowd)" - 0:16

"Black Metal" - 2:40

"Die Hard" - 6:49

"Nightmare" - 10:15

"Countess Bathory" - 13:58

"Seven Gates Of Hell" - 17:35

Bass Solo - 22:00

"Powerdrive" - 23:18

"In Nomine Satanas" - 26:12

"Welcome To Hell" - 30:45

"Buried Alive" - 36:24

"Don't Burn The Witch" - 39:24

"Warhead" - 42:38

Guitar Solo - 46:38

"Poison" - 49:42

"Leave Me In Hell" - 53:58

"Bloodlust" - 57:20

"Schizo" - 1:00:58

"Too Loud (For The Crowd)" - 1:04:23







+1 -0



( 3 ) просмотров: 612