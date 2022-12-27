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*Фронтмен KREATOR: «Трэш-металл здоров как никогда» 15
*Барабанщик IRON MAIDEN о раке гортани 15
*CHRIS BRODERICK — о том, чему он научился в составе MEGADETH 13
*Клавишник JOURNEY ответил гитаристу группы 12
*Фронтмен W.A.S.P. — о Лемми: «Он был сложным человеком» 11
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Venom

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26 дек 2022 : 		 MANTAS ответил CRONOS'у: «Посмотри видео своей собственной группы, если хочешь увидеть некачественное выступление»

14 дек 2022 : 		 CRONOS о реюнионе VENOM: «Последнее, что я хочу — выйти на сцену с этим старыми ублюдками»

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5 окт 2022 : 		 Бывший гитарист VENOM заявил, что они были первой блэк-металлической группой

28 сен 2022 : 		 У бывшего барабанщика VENOM рак

12 авг 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления VENOM

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5 июл 2022 : 		 Видео с выступления VENOM

18 апр 2022 : 		 Видео с выступления VENOM

4 мар 2022 : 		 MANTAS — о возможности собрать оригинальный состав VENOM

13 янв 2022 : 		 Концертное видео VENOM 1985 года

20 апр 2021 : 		 Бокс-сет VENOM доступен для предзаказа

1 мар 2021 : 		 Вокалист VENOM INC. — о бокс-сете VENOM

8 июл 2020 : 		 Сборник VENOM выйдет летом

21 июн 2020 : 		 Вышла фигурка VENOM

25 май 2020 : 		 Вокалист BEHEMOTH и гитарист VENOM INC. исполняют песню VENOM

5 мар 2020 : 		 Демо VENOM выйдет на CD

29 ноя 2019 : 		 MANTAS — CRONOS'у: «Завали! Не забывай, что в эту группу ты пришёл по моему приглашению!»

10 апр 2019 : 		 Видео с текстом от VENOM

2 апр 2019 : 		 Видео с текстом от VENOM

20 дек 2018 : 		 Вокалист VENOM не общался с Mantas'ом даже после приступа

18 ноя 2018 : 		 Новая песня VENOM

11 ноя 2018 : 		 Новый альбом VENOM выйдет зимой

18 дек 2017 : 		 Видео с выступления VENOM

15 дек 2017 : 		 Новый ЕР VENOM выйдет зимой

6 дек 2017 : 		 VENOM выпустят бокс-сет
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|||| 26 дек 2022

MANTAS ответил CRONOS'у: «Посмотри видео своей собственной группы, если хочешь увидеть некачественное выступление»



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Гитарист оригинального состава VENOM Jeff "Mantas" Dunn упрекнул фронтмена группы, Conrad'a "Cronos" Lant'a за пренебрежительные комментарии, которые басист/вокалист сделал в недавнем интервью.

Dunn, который сейчас играет в VENOM INC. вместе с другим бывшим участником VENOM, басистом/вокалистом Tony Dolan'ом, ответил на комментарии Lant'a в новом интервью Heavy Culture:

«Cronos дал интервью Metal Hammer, и в этом интервью есть вещи, на которые я посмотрел и подумал: "На какой планете, чёрт возьми, это произошло?" Он говорит о воссоединении [VENOM], которое произошло на Dynamo [в 1996 году]. Он сказал: "Я позвонил одному парню..." Нет, он вообще никому не звонил. Это был Эрик Кук, наш менеджер, который, к сожалению, уже ушёл от нас, но именно Эрик Кук и Tony Bray, Abaddon, организовали это чёртово воссоединение. Это не долбаный Cronos всё организовал.

Я помню, как пришёл в бар в Ньюкасле под названием Trillians, и мы договорились провести там встречу. И Cronos уже был там. Я вошёл, и там было что-то вроде неуверенного рукопожатия и "привет". И я помню, как сказал Cronos'у: "Я пришёл сюда только для того, чтобы сказать "нет". Я не буду этого делать". И это было ещё до истории с Dynamo. Потребовалось очень много переговоров, чтобы собрать нас вместе для Dynamo. Сначала мы сыграли на фестивале Waldrock. А он сказал: "Это было воспринято не особо хорошо". Он был единственным, кто говорил: "Я сделаю это". — "Нет, я не буду этого делать". — "Я сделаю это". Однажды у нас была встреча, и Abaddon в офисе VENOM сказал: "Так, Conrad, отвали. Всё отменяется. Забудь об этом". Конрад взял свою сумку и вышел из офиса. Проходя мимо меня, он сказал: "Адиос, амиго" Я пошёл домой, поговорил с женой и сказал: "Ну, вот и всё. Это всё фигня". Примерно через час мне позвонил Эрик и сказал: "Всё снова в силе. Он собирается это сделать". Так что не надо говорить для прессы, что это была твоя идея».

По поводу того, что VENOM INC. отметили 40-летие второго альбома VENOM "Black Metal", исполнив его целиком 2 октября на фестивале Keep It True в Posthalle в Вюрцбурге, Германия, Dunn сказал:

«VENOM INC. — это те люди, которых попросили дать юбилейные концерты. И мы сделали это. Потому что это хреновое дyрaцкое шоу из трёх оригиналов не может собраться вместе, чтобы выйти на сцену и дать фанатам то, чего они хотят. И Cronos сейчас всё переворачивает с ног на голову и говорит: "Я не собираюсь выходить на сцену с этими старыми дряхлыми yблюдкaми, чтобы дать выступление не на должном уровне". Вот что я скажу: посмотри видео своей собственной группы, если хочешь увидеть некачественное выступление". Это бесит меня до глубины души.

Я обратился с призывом ко всем, кто был участником этой группы, — не только к оригинальным участникам. И даже мы с Tony Dolan'ом поговорили об этом и решили, что в честь VENOM должен состояться концерт, на котором все, кто был участником группы, — Mikey Hickey, Jim Clare, хренов Abaddon, Cronos, Mantas, Tony Dolan, Al Barnes, хренов Danté, Stu — как бы его ни звали — все они должны быть на одной сцене вместе, исполняя материал своей эпохи VENOM, а в конце вечера оригинальный состав сыграл бы несколько классических песен специально для фанатов. Я это предложил. Кто со мной связался? Да никто, блин. Потому что ни у кого из них не хватило смелости сделать это. И это чёртова правда».




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27 дек 2022
f
flagofhate
Оба хороши!
27 дек 2022
ElectricRetard
Вообще не секу за их терки, но спич этого деда мне нравится больше.

просмотров: 583

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