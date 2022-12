26 дек 2022



MANTAS ответил CRONOS'у: «Посмотри видео своей собственной группы, если хочешь увидеть некачественное выступление»



Гитарист оригинального состава VENOM Jeff "Mantas" Dunn упрекнул фронтмена группы, Conrad'a "Cronos" Lant'a за пренебрежительные комментарии, которые басист/вокалист сделал в недавнем интервью.



Dunn, который сейчас играет в VENOM INC. вместе с другим бывшим участником VENOM, басистом/вокалистом Tony Dolan'ом, ответил на комментарии Lant'a в новом интервью Heavy Culture:



«Cronos дал интервью Metal Hammer, и в этом интервью есть вещи, на которые я посмотрел и подумал: "На какой планете, чёрт возьми, это произошло?" Он говорит о воссоединении [VENOM], которое произошло на Dynamo [в 1996 году]. Он сказал: "Я позвонил одному парню..." Нет, он вообще никому не звонил. Это был Эрик Кук, наш менеджер, который, к сожалению, уже ушёл от нас, но именно Эрик Кук и Tony Bray, Abaddon, организовали это чёртово воссоединение. Это не долбаный Cronos всё организовал.



Я помню, как пришёл в бар в Ньюкасле под названием Trillians, и мы договорились провести там встречу. И Cronos уже был там. Я вошёл, и там было что-то вроде неуверенного рукопожатия и "привет". И я помню, как сказал Cronos'у: "Я пришёл сюда только для того, чтобы сказать "нет". Я не буду этого делать". И это было ещё до истории с Dynamo. Потребовалось очень много переговоров, чтобы собрать нас вместе для Dynamo. Сначала мы сыграли на фестивале Waldrock. А он сказал: "Это было воспринято не особо хорошо". Он был единственным, кто говорил: "Я сделаю это". — "Нет, я не буду этого делать". — "Я сделаю это". Однажды у нас была встреча, и Abaddon в офисе VENOM сказал: "Так, Conrad, отвали. Всё отменяется. Забудь об этом". Конрад взял свою сумку и вышел из офиса. Проходя мимо меня, он сказал: "Адиос, амиго" Я пошёл домой, поговорил с женой и сказал: "Ну, вот и всё. Это всё фигня". Примерно через час мне позвонил Эрик и сказал: "Всё снова в силе. Он собирается это сделать". Так что не надо говорить для прессы, что это была твоя идея».



По поводу того, что VENOM INC. отметили 40-летие второго альбома VENOM "Black Metal", исполнив его целиком 2 октября на фестивале Keep It True в Posthalle в Вюрцбурге, Германия, Dunn сказал:



«VENOM INC. — это те люди, которых попросили дать юбилейные концерты. И мы сделали это. Потому что это хреновое дyрaцкое шоу из трёх оригиналов не может собраться вместе, чтобы выйти на сцену и дать фанатам то, чего они хотят. И Cronos сейчас всё переворачивает с ног на голову и говорит: "Я не собираюсь выходить на сцену с этими старыми дряхлыми yблюдкaми, чтобы дать выступление не на должном уровне". Вот что я скажу: посмотри видео своей собственной группы, если хочешь увидеть некачественное выступление". Это бесит меня до глубины души.



Я обратился с призывом ко всем, кто был участником этой группы, — не только к оригинальным участникам. И даже мы с Tony Dolan'ом поговорили об этом и решили, что в честь VENOM должен состояться концерт, на котором все, кто был участником группы, — Mikey Hickey, Jim Clare, хренов Abaddon, Cronos, Mantas, Tony Dolan, Al Barnes, хренов Danté, Stu — как бы его ни звали — все они должны быть на одной сцене вместе, исполняя материал своей эпохи VENOM, а в конце вечера оригинальный состав сыграл бы несколько классических песен специально для фанатов. Я это предложил. Кто со мной связался? Да никто, блин. Потому что ни у кого из них не хватило смелости сделать это. И это чёртова правда».







+2 -1



( 2 ) просмотров: 583