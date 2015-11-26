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Venom

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|||| 2 апр 2019

Видео с текстом от VENOM



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"Bring Out Your Dead", новое видео группы VENOM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Storm The Gates", выпущенного в прошлом году.

Трек-лист:

“Bring Out Your Dead”
“Notorious”
“I Dark Lord”
“100 Miles To Hell”
“Dark Night (Of The Soul)”
“Beaten To A Pulp”
“Destroyer”
“The Mighty Have Fallen”
“Over My Dead Body”
“Suffering Dictates”
“We The Loud”
“Immortal”
“Storm The Gates”

VENOM Release









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