Видео с текстом от VENOM

"Bring Out Your Dead", новое видео группы VENOM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Storm The Gates", выпущенного в прошлом году.
Трек-лист:
“Bring Out Your Dead”
“Notorious”
“I Dark Lord”
“100 Miles To Hell”
“Dark Night (Of The Soul)”
“Beaten To A Pulp”
“Destroyer”
“The Mighty Have Fallen”
“Over My Dead Body”
“Suffering Dictates”
“We The Loud”
“Immortal”
“Storm The Gates”
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