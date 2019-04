Видео с текстом от VENOM

2 апр 2019



"Bring Out Your Dead", новое видео группы VENOM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Storm The Gates", выпущенного в прошлом году.



Трек-лист:



“Bring Out Your Dead”

“Notorious”

“I Dark Lord”

“100 Miles To Hell”

“Dark Night (Of The Soul)”

“Beaten To A Pulp”

“Destroyer”

“The Mighty Have Fallen”

“Over My Dead Body”

“Suffering Dictates”

“We The Loud”

“Immortal”

“Storm The Gates”





















