Видео с текстом от VENOM



VENOM опубликовали официальное видео с текстом на песню "Bring Out Your Dead", которая вошла в последний студийный альбом "Storm The Gates", выпущенный в декабре на Spinefarm Records:



01. Bring Out Your Dead



02. Notorious



03. I Dark Lord



04. 100 Miles To Hell



05. Dark Night (Of The Soul)



06. Beaten To A Pulp



07. Destroyer



08. The Mighty Have Fallen



09. Over My Dead Body



10. Suffering Dictates



11. We The Loud



12. Immortal



13. Storm The Gates



















просмотров: 218