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Creed

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Вокалист CREED выбрал своего рок-бога



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Scott Stapp в программе "The Rock Show With Johnnie Walker" сделал выбор своего рок-бога:

«Причина, по которой я выбрал Боно, заключается в том, что его лирика оказала влияние на мою жизнь, особенно альбом [U2] "The Joshua Tree" в период моей жизни между 14 и 17 годами, когда я переживал очень трудный период.

Я знаю, что открыл для себя [U2] благодаря MTV. Я попросил свою тогдашнюю бабушку достать мне этот альбом, и я не мог вынуть кассету из своего магнитофона. В течение трех лет, снова и снова, раз за разом слушал его и ощущал, что группа и Боно обращаются непосредственно ко мне, ободряют меня, дают мне надежду, помогают мне пройти через очень трудный период в моей жизни. В этом и заключается красота музыки. И это тот дар, которым обладает Боно. Вдохновение, любовь и надежда. И я никогда не забуду эту пластинку и то, что Боно и его музыка сделали для меня.

По моему мнению, "The Joshua Tree" — это один из величайших альбомов, когда-либо созданных, как в музыкальном, так и в текстовом плане. Эта музыка не только вдохновляет и поднимает настроение, но и разнообразна и вызывает целую гамму эмоций.

Мне выпал шанс встретиться с группой в 2001 году на церемонии "Грэмми", я прекрасно пообщался с Эджем и мимолетно пообщался с Боно, и это было просто осуществлением мечты.

На мой взгляд, нет более великого рок-бога, чем Боно».




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