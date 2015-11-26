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Creed

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29 сен 2021 : 		 MARK TREMONTI — о реюнионе CREED

27 ноя 2020 : 		 SCOTT STAPP и MARK TREMONTI приготовили 8–9 песен для CREED

16 ноя 2020 : 		 SCOTT STAPP о возвращении CREED

7 ноя 2020 : 		 SCOTT PHILLIPS: «Были разговоры о реюнионе CREED»

20 июл 2020 : 		 SCOTT STAPP о реюнионе CREED

14 авг 2019 : 		 Винил CREED выйдет осенью

19 ноя 2014 : 		 Музыканты CREED не говорили с вокалистом с 2012 года

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MARK TREMONTI — о реюнионе CREED



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MARK TREMONTI в рамках недавнего интервью коснулся темы возможного воссоединения CREED:

«Сейчас это практически невозможно. У меня выходит сольный альбом. Я судорожно пытаюсь сочинить материал для нового альбома ALTER BRIDGE, и у нас запланированы гастроли на весь следующий год, вплоть до следующего Рождества. Так что для того, чтобы провести турне CREED, нам пришлось бы вклиниваться в процесс, а мы никак не можем этого сделать. Я оставляю это на усмотрение людей, которые управляют нашим бизнесом, — от наших менеджеров до наших агентов и всех остальных. Они достаточно милы, чтобы позволить мне быть артистом и представлять вещи, которые выполнимы, только когда они выполнимы, а прямо сейчас это просто невозможно».

MARK TREMONTI: CREED Reunion Is





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