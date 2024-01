15 янв 2024



CREED могут что-то записать



SCOTT STAPP в рамках программы "Trunk Nation With Eddie Trunk" ответил на вопрос, есть ли надежда на новую музыку:



«Ну, да, мы с Mark [Tremonti, гитарист CREED] были вместе пару дней назад, занимались секретными делами, о которых я не могу рассказать, но мы провели вместе пару дней. И когда мы общались, мы начали говорить о том, как мы писали [альбом 1999 года] "Human Clay". А написали мы "Human Clay" во время гастролей [дебютного альбома CREED 1997 года] "My Own Prison". Мы писали его во время саундчеков — 80, 90 процентов того альбома было написано на сцене во время саундчека. И знаете, что мы делали? Мы писали песню, доводили ее до ума и играли ее в течение трех-четырех дней после написания, потому что у нас не было достаточно материала с одной пластинки, чтобы быть хедлайнером, но мы выступали в качестве хедлайнеров. Поэтому мы не хотели заполнять наш сет каверами, поэтому мы писали на ходу и просто играли новые песни по мере их написания. И мы обсуждали, например, "Знаешь, а ведь Это был и правда классный опыт". Это были хорошие времена, и мы оба были близки друг другу. И я видел по его глазам, и я тоже это чувствовал, что, кажется, мы еще будем писать, и все будет органично. И я уверен, что это будет прекрасно, чувак. Если мы вернемся в то состояние и ту химию, в которую, я думаю, мы вернемся, как только начнем играть эти песни вместе и воссоединимся, через наши отношения, через песни, которые мы создали вместе, я считаю, что для нас вполне естественно, что во время саундчеков, иногда в гримерке, где бы и когда бы мы ни были вместе, будут рождаться песни. Так было во время тура "Full Circle". Мы написали кучу песен во время саундчека во время того тура, и вот мы уже работаем над ними. Но я полагаю, что мы все пребываем в состоянии обновления, и я определенно уверен, что творческие соки будут литься рекой. Так что я уверен, что надежда на новую музыку есть!»







+1 -0



просмотров: 131