20 июл 2023



CREED вновь готовы выступать



CREED объявили о возвращении на сцену и отыграют первое за более чем десять лет выступление в рамках круиза "Summer Of '99". Среди выступающих заявлены 3 DOORS DOWN, BUCKCHERRY, TONIC, VERTICAL HORIZON, FUEL, THE VERVE PIPE, TANTRIC, DISHWALLA, Louise Post (из VERUCA SALT), NINE DAYS.







