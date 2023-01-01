сегодня



MARK TREMONTI о новом материале CREED



MARK TREMONTI в недавнем интервью так ответил на вопрос, есть ли шансы на новую музыку CREED:



«Я не уверен. Если бы мы знали, что все пройдет так хорошо, мы бы спланировали все заранее и выпустили бы новую музыку. Но если смотреть со стороны, то иногда люди говорят: "Да, просто выпустите новую музыку". Но нам пришлось бы записать ее девять месяцев назад, чтобы она была готова сейчас, к туру. Если бы мы начали писать музыку сейчас, то у нас ушли бы месяцы, месяцы и месяцы на ее написание, потом месяцы на запись, потом полгода на ее подготовку, и к тому времени нам уже пора было бы заняться ALTER BRIDGE. Так что всё это довольно сложно. Может быть, если бы была одна-две песни или EP, было бы проще. Но в феврале я также иду в студию с TREMONTI, а Scott Stapp как раз выпускает сольную пластинку. Так что всё это довольно сложно».







+1 -0



просмотров: 116

