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Вокалисты CREED и STRYPER признались друг другу
Michael Sweet 27 марта опубликовал фото Scott'a Stapp'a и написал:
«Я очень горжусь @scottstapp — не только тем, чего он добился, но, что более важно, тем, кем он стал благодаря этим достижениям.
Когда в 90-е годы музыка менялась так резко и радикально, мне иногда было трудно воспринимать многие группы той эпохи. Появление @officialcreedpage изменило ситуацию лично для меня. Они вернули (IMO) тяжёлые гитары, смешанные с отличными мелодиями и, что самое важное, вдохновляющие тексты, которые меняли жизни и сердца. В этом была настоящая ценность. Вот что важно. Содержание. Я всегда был фанатом и всегда им останусь.
Я горжусь тем, что у Scott'a всё хорошо и он по-прежнему выпускает мощную и содержательную музыку.
Благослови тебя Бог, Scott, и всё, что ты делаешь!»
Scott не прошёл мимо этого сообщения и признался в ответ:
«Брат... Это так много значит для меня. Ты вдохновил и повлиял на меня на стольких уровнях, что даже представить себе не можешь. Спасибо тебе за твою "мощную и значимую" музыку, которая помогла сформировать меня, воодушевить, утешить и вдохновить.
Без тебя и @stryper, могу честно сказать, я бы не пошёл по пути, который Бог предназначил мне. Вы были ЕГО голосом для моего сердца. Вы — ЛЕГЕНДА, и я потрясён тем, что вы даже знаете, кто я. Да благословит Господь тебя и твою семью, мой друг.
Я в таком благоговении, что человек, которым я восхищался и продолжаю восхищаться, чьи слова и голос так глубоко затронули моё сердце, поделился этим мнением обо мне и о музыке, в создании которой мне выпало счастье участвовать. Спасибо и люблю тебя, брат».
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Sw0Rn
DrunkEagle86
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