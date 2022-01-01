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MARK TREMONTI — о реюнионе CREED



MARK TREMONTI в рамках недавней беседы ответил на вопрос, какие шансы есть на реюнион CREED:



«Ну, наперёд никогда не знаешь. Эта одна из тех вещей, которая напрямую зависит от происходящего либо в нашем окружении, либо в окружении Scott'a, а и там, и там есть серьёзная активность. Так что должны совпасть звёзды. На самом деле если бы сейчас промоутер сказал: "Эй, мы хотим провести большой тур CREED", мне пришлось бы отказаться от всего того, над чем мы сейчас работаем. Так что нам остаётся только ждать подходящего момента».







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