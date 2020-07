сегодня



SCOTT STAPP о реюнионе CREED



SCOTT STAPP в недавнем интервью ответил на вопрос, стоит ли поклонникам ожидать реюниона CREED:



«Долгое время не было ничего, кроме позитива и поддержки друг друга в отношениях с ребятами и с самим собой. И поэтому все возможно. Если этот момент настанет, я гарантирую вам и вы можете быть в этом уверены, что мы дадим знать о случившемся всему миру. Хорошо? Но пока что я просто жду, когда можно будет вернуться на сцену. И надеюсь, что это случиться в октябре, в рамках моего европейского [сольного] тура, который до сих пор не отложен и не отменен. Я очень рад поехать в Европу и сыграть новые песни с "Space Between The Shadows". Так что я просто молюсь и надеюсь на лучшее, я не могу дождаться, когда вернусь туда и отправлюсь в тур!»





