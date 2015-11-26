Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*UDO DIRKSCHNEIDER заявил, что будет исполнять песни ACCEPT в... 29
*Гитарист METALLICA: «Было у меня чувство вины из-за ухода из... 22
*UDO DIRKSCHNEIDER: «Воссоединение ACCEPT? Забудьте об этом!» 21
*BON JOVI посвятили песню Джорджу Флойду 20
*Новая песня DEEP PURPLE 13
[= ||| все новости группы



*

Creed

*
| - |

|||| сегодня

SCOTT STAPP о реюнионе CREED



*
zoom
*
* *
SCOTT STAPP в недавнем интервью ответил на вопрос, стоит ли поклонникам ожидать реюниона CREED:

«Долгое время не было ничего, кроме позитива и поддержки друг друга в отношениях с ребятами и с самим собой. И поэтому все возможно. Если этот момент настанет, я гарантирую вам и вы можете быть в этом уверены, что мы дадим знать о случившемся всему миру. Хорошо? Но пока что я просто жду, когда можно будет вернуться на сцену. И надеюсь, что это случиться в октябре, в рамках моего европейского [сольного] тура, который до сих пор не отложен и не отменен. Я очень рад поехать в Европу и сыграть новые песни с "Space Between The Shadows". Так что я просто молюсь и надеюсь на лучшее, я не могу дождаться, когда вернусь туда и отправлюсь в тур!»

SCOTT STAPP On CREED Reunion: 'Anything Is Possible'

says that "anything is possible" with regard to a possible reunion of CREED.





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 111

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом