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*SEPULTURA открыла тур 18
*Новый альбом BRUCE DICKINSON доступен для прослушивания 18
*LENNY WOLF считает, что KINGDOM COME не были похожи на LED Z... 17
*METALLICA выступит на вечере Элтона Джона 15
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Creed

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Есть ли у CREED молодые поклонники?



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В рамках недавней беседы с вокалистом CREED Scott'ом Strapp'ом у него спросили, появилась ли молодежь среди поклонников группы за те двенадцать лет, что коллектив не давал никаких концертов:

«О да, на 100%. И аналитика не врет. В конце 2020 года мы начали наблюдать, как CREED стал набирать обороты в TikTok, Instagram, а затем и в Facebook. И потом, похоже, каждые два-три месяца... Первые пару месяцев в 2021 году мы опять стали вирусными, и так продолжалось каждые два-три месяца. А потом ты смотришь на аналитику и понимаешь, что, если верить цифрам, речь идет о трех поколениях. А теперь дело дошло и до старшеклассников. Какой подарок и какое благословение. И я не принимаю это как должное. Я понимаю, насколько это редкое явление. И я думаю, что могу сказать от имени всех членов CREED, потому что у нас были такие разговоры наедине, что мы определенно понимаем, что это подарок, это редкость, и мы не принимаем это как должное, мы просто очень благодарны и признательны за то, что это произошло. И я думаю, что мы находимся на стадии роста, не принимая ни капли само собой разумеющегося, и просто хотим поделиться тем, как мы благодарны и как нам повезло, что все эти годы спустя [так много людей открывают для себя нашу музыку]».




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