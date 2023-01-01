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*Новое видео VICTOR SMOLSKI 44
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Corpsegrinder во всем лучше Bar... 23
*Новый альбом OBITUARY доступен для прослушивания 20
*Басистка MERCYFUL FATE: «KING лично консультировал, что мне ... 20
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Creed

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Реюнион CREED будет. В своё время



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Mark Tremonti в рамках недавней беседы ответил на вопрос о том, насколько велики шансы на реюнион CREED:

«Всё время идут разговоры — все обмениваются идеями, но мы пока не знаем, потому что с головой погружены в работу над альбомом ALTER BRIDGE, что сейчас трудно отвлечься.

Я уверен, что в какой-то момент что-то произойдёт. CREED была очень популярной группой в своё время, было бы стыдно не сделать что-нибудь в этом отношении. Я знаю, что всё ещё есть множество фанатов, которые оценят такой шаг, так что это лишь вопрос времени».




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