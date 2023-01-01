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Реюнион CREED будет. В своё время



Mark Tremonti в рамках недавней беседы ответил на вопрос о том, насколько велики шансы на реюнион CREED:



«Всё время идут разговоры — все обмениваются идеями, но мы пока не знаем, потому что с головой погружены в работу над альбомом ALTER BRIDGE, что сейчас трудно отвлечься.



Я уверен, что в какой-то момент что-то произойдёт. CREED была очень популярной группой в своё время, было бы стыдно не сделать что-нибудь в этом отношении. Я знаю, что всё ещё есть множество фанатов, которые оценят такой шаг, так что это лишь вопрос времени».







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