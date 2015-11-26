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SCOTT PHILLIPS: «Были разговоры о реюнионе CREED »



Scott Phillips в недавнем интервью ответил на вопрос о том, почему в социальных сетях несколько месяцев назад появилось старое классическое фото CREED:



«Я не знал, что это случилось. Любопытно. Я очень плох в том, когда дело касается социальных сетей. Я могу пару дней этим заниматься, а потом выпадать месяца на два. Но, несмотря на это, время от времени появляются разговоры о том, что мы можем снова сойтись и заняться чем-нибудь. Сейчас мы все находимся в хорошем положении и ощущаем, что отношения между нами очень неплохие. Mark [Tremonti, гитара], Brian [Marshall, бас] и я в одной группе. Но Scott [Stapp, вокал], кажется, делает всё очень, очень неплохо. Есть какой-то диалог. Мы склонны общаться друг с другом по случаю дней рождений, праздников и всего остального. Итак, да — кое-какие слова на этот счёт были произнесены, но нет никакого конкретного расписания для чего-либо ещё, нет никаких конкретных планов, но возможность этого существует. Мы просто позволим процессу идти естественным путём и посмотрим, что из этого получится».













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