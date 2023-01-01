6 фев 2023



SCOTT STAPP — о распаде CREED: «Я беру вину на себя»



Во время появления в эпизоде подкаста "Net Positive With John Crist" Scott Stapp вспомнил о первоначальном распаде CREED почти 20 лет назад. Когда в июне 2004 года было объявлено о распаде коллектива и о том, что личные проблемы, в основном между Stapp'ом и остальными участниками группы, стали причиной разрыва.



На вопрос о том, не вызвала ли панику у него и его коллег по группе обратная реакция, которую CREED испытали после того, как поток хитовых синглов утомил слушателей, Stapp ответил:



«Я не думаю, что была паника; я думаю, что было некоторое разочарование и гнев. И я думаю, что это была одна из немногих причин, по которым мы в итоге распались. Конечно, были и другие, гораздо более весомые, но это был лишь один слой. Потому что ребята говорили: "Мы на это не подписывались". И к их чести, это потому, что они не хотели быть фальшивыми, они не хотели быть лицемерами. Они говорили: "Мы не живём той жизнью, которой живёт тот, кто называет себя христианином, и мы не хотим, чтобы люди воспринимали нас таким образом и жили во лжи". Так что они просто хотели быть собой. Поэтому я не могу винить их за это. И себя тоже. Я говорил им: "Ребята, простите". В то время я хотел вести тот же образ жизни и делал это. Так что мы все были в некотором роде в затруднительном положении.



Что происходило после концертов, когда каждый из нас в разное время был холост... Мы жили как рок-звёзды. Мы были молоды и жили жизнью... И мы отжигали. Каждый привносил что-то своё на сцену, и люди приходили. Мы начали выступать на аренах по несколько вечеров, с аншлагами по всем Соединённым Штатам, а потом перешли на стадионы. Мы выступали на гигантских стадионах, мы готовились к стадионным турам, и тогда группа распалась.



И было много факторов. Я могу отвечать только за свою роль. Я впутался в некоторые вещи, которые не должен был делать, и сегодня я хожу на программу [реабилитации]. И это, я уверен, сыграло важную роль, потому что если бы у меня не было этих проблем, я думаю, мы бы смогли справиться со всем остальным. Так что я беру вину на себя».







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