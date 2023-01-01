Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*OZZY OSBOURNE завязывает с турами 24
*Вокалист RAINBOW: «Я дважды намеревался наложить на себя рук... 21
*Потери в NERVOSA 20
*Зара Ларссон появилась в платье с элементами оформления BURZ... 16
*Басист SEX PISTOLS выпускает сольный альбом 12
*Новая песня BYRON 11
*STEVEN TYLER официально назван ответчиком по делу о насилии 11
*MICHAEL SWEET: «Я молюсь о песне с KING DIAMOND» 9
*JASON NEWSTED: «Будет громко!» 8
*Вокалистка LACUNA COIL чуть себя не спалила 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*OZZY OSBOURNE завязывает с турами 24
*Вокалист RAINBOW: «Я дважды намеревался наложить на себя рук... 21
*Потери в NERVOSA 20
*Зара Ларссон появилась в платье с элементами оформления BURZ... 16
*Басист SEX PISTOLS выпускает сольный альбом 12
[= ||| все новости группы



*

Creed

*



6 фев 2023 : 		 SCOTT STAPP — о распаде CREED: «Я беру вину на себя»

19 янв 2023 : 		 Реюнион CREED будет. В своё время

18 окт 2022 : 		 MARK TREMONTI: «Не спешите с ренюнионом CREED»

30 май 2022 : 		 MARK TREMONTI — о реюнионе CREED

29 мар 2022 : 		 Вокалисты CREED и STRYPER признались друг другу

29 сен 2021 : 		 MARK TREMONTI — о реюнионе CREED

27 ноя 2020 : 		 SCOTT STAPP и MARK TREMONTI приготовили 8–9 песен для CREED

16 ноя 2020 : 		 SCOTT STAPP о возвращении CREED

7 ноя 2020 : 		 SCOTT PHILLIPS: «Были разговоры о реюнионе CREED»

20 июл 2020 : 		 SCOTT STAPP о реюнионе CREED

14 авг 2019 : 		 Винил CREED выйдет осенью

19 ноя 2014 : 		 Музыканты CREED не говорили с вокалистом с 2012 года

23 янв 2011 : 		 Музыка CREED, а не MEGADETH спасла норвежского мальчика от волков

2 ноя 2010 : 		 Вокалист CREED об извинениях Sully Erna

1 июл 2009 : 		 Гитарист CREED рассказал о своих музыкальных пристрастиях
| - |

|||| 6 фев 2023

SCOTT STAPP — о распаде CREED: «Я беру вину на себя»



zoom
Во время появления в эпизоде подкаста "Net Positive With John Crist" Scott Stapp вспомнил о первоначальном распаде CREED почти 20 лет назад. Когда в июне 2004 года было объявлено о распаде коллектива и о том, что личные проблемы, в основном между Stapp'ом и остальными участниками группы, стали причиной разрыва.

На вопрос о том, не вызвала ли панику у него и его коллег по группе обратная реакция, которую CREED испытали после того, как поток хитовых синглов утомил слушателей, Stapp ответил:

«Я не думаю, что была паника; я думаю, что было некоторое разочарование и гнев. И я думаю, что это была одна из немногих причин, по которым мы в итоге распались. Конечно, были и другие, гораздо более весомые, но это был лишь один слой. Потому что ребята говорили: "Мы на это не подписывались". И к их чести, это потому, что они не хотели быть фальшивыми, они не хотели быть лицемерами. Они говорили: "Мы не живём той жизнью, которой живёт тот, кто называет себя христианином, и мы не хотим, чтобы люди воспринимали нас таким образом и жили во лжи". Так что они просто хотели быть собой. Поэтому я не могу винить их за это. И себя тоже. Я говорил им: "Ребята, простите". В то время я хотел вести тот же образ жизни и делал это. Так что мы все были в некотором роде в затруднительном положении.

Что происходило после концертов, когда каждый из нас в разное время был холост... Мы жили как рок-звёзды. Мы были молоды и жили жизнью... И мы отжигали. Каждый привносил что-то своё на сцену, и люди приходили. Мы начали выступать на аренах по несколько вечеров, с аншлагами по всем Соединённым Штатам, а потом перешли на стадионы. Мы выступали на гигантских стадионах, мы готовились к стадионным турам, и тогда группа распалась.

И было много факторов. Я могу отвечать только за свою роль. Я впутался в некоторые вещи, которые не должен был делать, и сегодня я хожу на программу [реабилитации]. И это, я уверен, сыграло важную роль, потому что если бы у меня не было этих проблем, я думаю, мы бы смогли справиться со всем остальным. Так что я беру вину на себя».




Like!+3Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 271

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом