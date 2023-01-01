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Почему бы CREED не дать концерт?



У гитариста Mark'a Tremonti вновь спросили, какие шансы на реюнион CREED в ближайшее время, на что он ответил:



«Это просто вопрос времени для всех. Все жонглируют столькими проектами, что мы просто должны найти время, когда это будет возможно и разумно.



Всегда есть люди, которые об этом говорят. Мы постоянно получаем звонки от людей, которые заинтересованы в организации шоу. Но трудно уговорить группу, которая не гастролировала 10 лет, устроить концерт. Нам придётся всё подготовить. Нам пришлось бы потратить недели на подготовку выступления и недели на репетиции. И это большая постановка. И при таких затратах Вы не можете ограничиться одним шоу».







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