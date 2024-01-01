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*Вокалист HELMET: «Израиль говорит об уничтожении Газы, как б... 61
*Новая песня KERRY KING 51
*Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить 44
*Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lig... 42
*BLAZE BAYLEY: «"The X Factor" оказался слишком мрачным для м... 40
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Creed

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11 фев 2024 : 		 Будет ли новая музыка от CREED?

15 янв 2024 : 		 CREED могут что-то записать

13 дек 2023 : 		 MARK TREMONTI о новом материале CREED

6 ноя 2023 : 		 Вокалист CREED выбрал своего рок-бога

20 авг 2023 : 		 Будут ли еще концерты CREED? Кто знает

20 июл 2023 : 		 CREED вновь готовы выступать

16 мар 2023 : 		 Почему бы CREED не дать концерт?

6 фев 2023 : 		 SCOTT STAPP — о распаде CREED: «Я беру вину на себя»

19 янв 2023 : 		 Реюнион CREED будет. В своё время

18 окт 2022 : 		 MARK TREMONTI: «Не спешите с ренюнионом CREED»

30 май 2022 : 		 MARK TREMONTI — о реюнионе CREED

29 мар 2022 : 		 Вокалисты CREED и STRYPER признались друг другу

29 сен 2021 : 		 MARK TREMONTI — о реюнионе CREED

27 ноя 2020 : 		 SCOTT STAPP и MARK TREMONTI приготовили 8–9 песен для CREED

16 ноя 2020 : 		 SCOTT STAPP о возвращении CREED

7 ноя 2020 : 		 SCOTT PHILLIPS: «Были разговоры о реюнионе CREED»

20 июл 2020 : 		 SCOTT STAPP о реюнионе CREED

14 авг 2019 : 		 Винил CREED выйдет осенью

19 ноя 2014 : 		 Музыканты CREED не говорили с вокалистом с 2012 года

23 янв 2011 : 		 Музыка CREED, а не MEGADETH спасла норвежского мальчика от волков

2 ноя 2010 : 		 Вокалист CREED об извинениях Sully Erna

1 июл 2009 : 		 Гитарист CREED рассказал о своих музыкальных пристрастиях
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Будет ли новая музыка от CREED?



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Scott Stapp в недавней беседе ответил на вопрос, какие шансы на то, что CREED выпустят что-то новое:

«Ну, у нас не было никаких серьезных обсуждений или каких-либо договоренностей. Были некоторые комментарии вскользь: "Эй, ты никогда не знаешь". Но это все, что я могу сказать, — я не знаю, что нас ждет. Я знаю, что сейчас мы сосредоточены только на круизах и туре, но кто знает, что произойдет, если все останется так, как есть, с позитивом, хорошими эмоциями и всем тем, что происходит с фанатами, их любовью и требованием к CREED. Так что в этом плане возможности у нас безграничны».




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