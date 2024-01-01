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Будет ли новая музыка от CREED?



Scott Stapp в недавней беседе ответил на вопрос, какие шансы на то, что CREED выпустят что-то новое:



«Ну, у нас не было никаких серьезных обсуждений или каких-либо договоренностей. Были некоторые комментарии вскользь: "Эй, ты никогда не знаешь". Но это все, что я могу сказать, — я не знаю, что нас ждет. Я знаю, что сейчас мы сосредоточены только на круизах и туре, но кто знает, что произойдет, если все останется так, как есть, с позитивом, хорошими эмоциями и всем тем, что происходит с фанатами, их любовью и требованием к CREED. Так что в этом плане возможности у нас безграничны».







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