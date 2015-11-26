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SCOTT STAPP и MARK TREMONTI приготовили 8–9 песен для CREED



SCOTT STAPP и MARK TREMONTI почти полностью создали материал для гипотетического нового альбома CREED. Информацию об этом Scott поведал в беседе со "Stop! Drop & Talk":



«Я на самом деле общаюсь с Mark'ом и Scott'ом Phillips'ом. Всё хорошо, все на позитиве. Мы друзья. И общение идёт. Никаких планов нет. В настоящий момент ничего не запланировано. Нет ничего такого, чтобы я утаивал от вас.



Когда что-то будет, я обещаю, что мы обязательно дадим знать».



На вопрос о том, правда ли что-то осталось неиспользованного после записи "Full Circle", Scott ответил:



«Мы с Mark'ом собирались, думаю, году в 2012-м, и я завис там у него, скажем так, на несколько недель — точно я не помню уже, — и мы написали восемь или девять песен. Так что у нас уже тогда был материал. И я кое-что из этого слушал относительно недавно, и могу вам сказать, что для меня этот материал не звучит старым. Это может стать демо для новой пластинки. Я не говорю, что так обязательно будет. Не приписывайте мне такого, я просто говорю, что мы писали кое-что, и кое-что у нас есть».













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