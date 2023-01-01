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Будут ли еще концерты CREED? Кто знает



Scott Stapp в интервью Audacy Check In рассказал о том, как случилось вновь собрать музыкантов вместе:



«Я полагаю, что менеджеры обсуждали эту тему в течение длительного времени, прежде чем обратились к музыкантам. А потом к нам пришли, и все согласились. Мы подумали, что это будет хорошим способом запустить все и посмотреть, что из этого выйдет».



Что касается возможности проведения новых концертов CREED после предстоящего круиза, он ответил:



«На данный момент мы не планируем ничего после этого. Это просто небольшие шаги. Но знаете что? Отношения были позитивными, мы поддерживаем друг друга. Так что посмотрим, что будет дальше. Но сейчас я просто рад вернуться на сцену с этими ребятами. Я их всех очень уважаю. И мне не терпится хорошо провести время в этом круизе и сыграть несколько песен CREED».







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