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*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста 19
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит BRYAN ADAMS 15
*DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка... 14
*Вокалист SLIPKNOT сожалеет, что группа не общалась с Джоуи Д... 12
*JUDAS PRIEST предложили бывшим участникам присутствовать на ... 11
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Creed

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MARK TREMONTI: «Не спешите с ренюнионом CREED»



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MARK TREMONTI в рамках недавней беседы вновь ответил на вопрос о возможном воссоединении CREED:

«Это просто вопрос времени. Мы все очень заняты, мотаемся по миру, занимаясь своими делами, и нам просто нужно время, когда в этом возникнет необходимость. Я не думаю, что нам нужно торопиться, потому что я не считаю, что фанаты CREED куда-то уйдут. Я думаю, что когда бы мы ни решили что-то сделать, я уверен, что это будет подходящее для этого время. Это будет именно тот момент, когда в этом будет смысл для каждого. Вы же не хотите нарушить весь альбомный цикл, перепрыгнув к работе над CREED. В этом должен быть смысл».




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