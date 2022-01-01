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MARK TREMONTI: «Не спешите с ренюнионом CREED»



MARK TREMONTI в рамках недавней беседы вновь ответил на вопрос о возможном воссоединении CREED:



«Это просто вопрос времени. Мы все очень заняты, мотаемся по миру, занимаясь своими делами, и нам просто нужно время, когда в этом возникнет необходимость. Я не думаю, что нам нужно торопиться, потому что я не считаю, что фанаты CREED куда-то уйдут. Я думаю, что когда бы мы ни решили что-то сделать, я уверен, что это будет подходящее для этого время. Это будет именно тот момент, когда в этом будет смысл для каждого. Вы же не хотите нарушить весь альбомный цикл, перепрыгнув к работе над CREED. В этом должен быть смысл».







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