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SCOTT STAPP о возвращении CREED



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SCOTT STAPP в недавнем интервью ответил на вопрос о возможном возвращении CREED:

«Ну, для начала и в первую очередь самое главное, чтобы все было позитивным, а отношения в группе хорошие. Мы разговариваем, мы общаемся — всё на позитиве. И вот что я вам скажу: если будут какие-нибудь анонсы или новости о какой-нибудь новой музыке или о чем-нибудь еще, я обещаю, что мы выпустим сообщение на все случаи жизни и дадим всем знать. Сейчас я сосредоточен на моей последней сольной пластинке "The Space Between The Shadows", а прямо сейчас — на моем новом сингле "Survivor". Но я обещаю, мы дадим всем знать».

SCOTT STAPP Doesn't Rule Out Return Of CREED: 'We're In Communication'





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