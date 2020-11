сегодня



SCOTT STAPP о возвращении CREED



SCOTT STAPP в недавнем интервью ответил на вопрос о возможном возвращении CREED:



«Ну, для начала и в первую очередь самое главное, чтобы все было позитивным, а отношения в группе хорошие. Мы разговариваем, мы общаемся — всё на позитиве. И вот что я вам скажу: если будут какие-нибудь анонсы или новости о какой-нибудь новой музыке или о чем-нибудь еще, я обещаю, что мы выпустим сообщение на все случаи жизни и дадим всем знать. Сейчас я сосредоточен на моей последней сольной пластинке "The Space Between The Shadows", а прямо сейчас — на моем новом сингле "Survivor". Но я обещаю, мы дадим всем знать».













