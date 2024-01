сегодня



ASKING ALEXANDRIA выпустили новый ЕР



ASKING ALEXANDRIA в цифровом варианте представила новый ЕР "Dark Void":



01. Dark Void (Album Version)

02. Nothing Left

03. Dark Void (Radio Edit)

04. Dark Void (Sullivan King Remix)

05. Dark Void (Stripped)







