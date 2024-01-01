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*SHARON OSBOURNE больше не хочет OZZY 38
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*SHARON OSBOURNE больше не хочет OZZY 38
*DORO PESCH: «Металл — это свобода!» 28
*David встретил Sarah 27
*ROB HALFORD 38 лет не брал в рот крепкого 24
*WOLFGANG VAN HALEN: «MESHUGGAH — это как битва динозавров» 20
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Asking Alexandria

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13 янв 2024 : 		 ASKING ALEXANDRIA выпустили новый ЕР

29 авг 2023 : 		 Вокалист ASKING ALEXANDRIA не против подкладок

25 авг 2023 : 		 Новое видео ASKING ALEXANDRIA

9 июл 2023 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ASKING ALEXANDRIA

8 июл 2023 : 		 Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Ню-металл - лучшее время для металла!»

16 июн 2023 : 		 Новое видео ASKING ALEXANDRIA

13 июн 2023 : 		 Название нового альбома ASKING ALEXANDRIA

13 май 2023 : 		 Новое видео ASKING ALEXANDRIA

20 май 2022 : 		 Вокалистка WITHIN TEMPTATION в новом видео ASKING ALEXANDRIA

18 апр 2022 : 		 Гитарист ASKING ALEXANDRIA выбрал своего рок-бога

21 янв 2022 : 		 Maria Brink на новом ЕР ASKING ALEXANDRIA

9 ноя 2021 : 		 ASKING ALEXANDRIA стали первыми

1 окт 2021 : 		 Новое видео ASKING ALEXANDRIA

2 сен 2021 : 		 Новое видео ASKING ALEXANDRIA

20 авг 2021 : 		 Новая песня ASKING ALEXANDRIA

11 июн 2021 : 		 ASKING ALEXANDRIA на BETTER NOISE MUSIC

4 янв 2021 : 		 Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Я был в очень мрачном месте очень и очень долго»

24 дек 2020 : 		 Вокалист ASKING ALEXANDRIA — о своём уходе из группы

7 июл 2020 : 		 Акустика от ASKING ALEXANDRIA

25 июн 2020 : 		 Вокалист ASKING ALEXANDRIA станет центральным персонажем в игре

2 июн 2020 : 		 Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Мы должны положить конец расизму»

14 май 2020 : 		 Вокалист ASKING ALEXANDRIA исполняет песню Эми Уайнхаус

12 май 2020 : 		 Карантинное видео от ASKING ALEXANDRIA

12 май 2020 : 		 ASKING ALEXANDRIA не хотели откладывать выпуск альбома

17 апр 2020 : 		 Видео с текстом от ASKING ALEXANDRIA

5 мар 2020 : 		 Новое видео ASKING ALEXANDRIA
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|||| сегодня

ASKING ALEXANDRIA выпустили новый ЕР



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ASKING ALEXANDRIA в цифровом варианте представила новый ЕР "Dark Void":

01. Dark Void (Album Version)
02. Nothing Left
03. Dark Void (Radio Edit)
04. Dark Void (Sullivan King Remix)
05. Dark Void (Stripped)




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