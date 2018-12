сегодня



Анимационное видео ASKING ALEXANDRIA



Британская группа ASKING ALEXANDRIA опубликовала анимированное видео на свой последний сингл "Vultures". Песня вошла в пятый студийный альбом под названием "Asking Alexandria", выпущенный в декабре 2017 года на Sumerian Records.



Режиссёром клипа был T.G. Hopkins, а анимацию создали в Bento Box Entertainment.















