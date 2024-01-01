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*DON DOKKEN: «Сейчас нельзя хвалить буфера» 84
*David встретил Sarah 33
*MICHAEL SCHENKER о том, почему он отклонил предложение OZZY ... 28
*WINTERSUN закончили Time II 25
*Новая песня JUDAS PRIEST 20
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Asking Alexandria

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13 янв 2024 : 		 ASKING ALEXANDRIA выпустили новый ЕР

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2 сен 2021 : 		 Новое видео ASKING ALEXANDRIA

20 авг 2021 : 		 Новая песня ASKING ALEXANDRIA

11 июн 2021 : 		 ASKING ALEXANDRIA на BETTER NOISE MUSIC

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25 июн 2020 : 		 Вокалист ASKING ALEXANDRIA станет центральным персонажем в игре

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12 май 2020 : 		 ASKING ALEXANDRIA не хотели откладывать выпуск альбома

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|||| 20 янв 2024

BEN BRUCE покинул ASKING ALEXANDRIA



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BEN BRUCE, основавший ASKING ALEXANDRIA в 2006, сообщил об уходе из группы:

«Моей удивительной семье АА,

Прежде всего, я хочу сказать всем спасибо за годы любви и поддержки. Это значит для меня больше, чем вы можете себе представить.

Всю свою жизнь я посвятил музыке. Она была моей первой любовью примерно с двухлетнего возраста, и путь, который я прошел, был совершенно невероятным. С возрастом и неизбежными переменами в жизни я понял, насколько ценно время. Время, проведенное со всеми вами, было лучшим в моей жизни. Но теперь пришло время посвятить свою жизнь семье.

Вдобавок к семейным медицинским проблемам, оставить детей - значит пропустить слишком много важных мгновений в их жизни. Для меня очень важно быть рядом с ними, пока они растут, и быть рядом со своей семьей, когда я им нужен, а это значит, что после долгих раздумий я ухожу из ASKING ALEXANDRIA.

Спасибо всем, кто приходил и наблюдал за моими живыми выступлениями и слушал песни, которые я написал за эти годы. Эти воспоминания навсегда останутся в моем сердце. Я действительно очень люблю вас всех за годы поддержки, которую вы оказывали мне и ASKING ALEXANDRIA. Спасибо вам от всей души»






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