20 янв 2024



BEN BRUCE покинул ASKING ALEXANDRIA



BEN BRUCE, основавший ASKING ALEXANDRIA в 2006, сообщил об уходе из группы:



«Моей удивительной семье АА,



Прежде всего, я хочу сказать всем спасибо за годы любви и поддержки. Это значит для меня больше, чем вы можете себе представить.



Всю свою жизнь я посвятил музыке. Она была моей первой любовью примерно с двухлетнего возраста, и путь, который я прошел, был совершенно невероятным. С возрастом и неизбежными переменами в жизни я понял, насколько ценно время. Время, проведенное со всеми вами, было лучшим в моей жизни. Но теперь пришло время посвятить свою жизнь семье.



Вдобавок к семейным медицинским проблемам, оставить детей - значит пропустить слишком много важных мгновений в их жизни. Для меня очень важно быть рядом с ними, пока они растут, и быть рядом со своей семьей, когда я им нужен, а это значит, что после долгих раздумий я ухожу из ASKING ALEXANDRIA.



Спасибо всем, кто приходил и наблюдал за моими живыми выступлениями и слушал песни, которые я написал за эти годы. Эти воспоминания навсегда останутся в моем сердце. Я действительно очень люблю вас всех за годы поддержки, которую вы оказывали мне и ASKING ALEXANDRIA. Спасибо вам от всей души»











+2 -0



просмотров: 262