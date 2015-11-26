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Asking Alexandria

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11 апр 2019 : 		 Вокалист ASKING ALEXANDRIA выпускает новый сольник

16 дек 2018 : 		 Анимационное видео ASKING ALEXANDRIA

9 дек 2018 : 		 Новая песня вокалиста ASKING ALEXANDRIA

22 ноя 2018 : 		 Концертное видео ASKING ALEXANDRIA

11 окт 2018 : 		 Новое видео ASKING ALEXANDRIA

7 окт 2018 : 		 ASKING ALEXANDRIA вновь в Top-10

10 авг 2018 : 		 Новая песня ASKING ALEXANDRIA

17 июл 2018 : 		 Акустическая версия "Alone In A Room" ASKING ALEXANDRIA

30 май 2018 : 		 ASKING ALEXANDRIA выступили перед американскими морскими пехотинцами

28 май 2018 : 		 Новое видео ASKING ALEXANDRIA

28 фев 2018 : 		 Кавер-версия ED SHEERAN от ASKING ALEXANDRIA

8 фев 2018 : 		 Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Альбом METALLICA изменил мою жизнь»

14 янв 2018 : 		 Акустика от ASKING ALEXANDRIA

11 дек 2017 : 		 Новая песня ASKING ALEXANDRIA

25 окт 2017 : 		 Новая песня ASKING ALEXANDRIA

22 сен 2017 : 		 Новое видео ASKING ALEXANDRIA

20 июн 2017 : 		 ASKING ALEXANDRIA завершают работу над альбомом

3 июн 2017 : 		 Тизер новой песни ASKING ALEXANDRIA

22 мар 2017 : 		 Новый альбом ASKING ALEXANDRIA уже написан

14 фев 2017 : 		 Видео с выступления вокалиста ASKING ALEXANDRIA

7 фев 2017 : 		 Новое видео вокалиста ASKING ALEXANDRIA

15 янв 2017 : 		 Новое видео вокалиста ASKING ALEXANDRIA

11 янв 2017 : 		 Новая песня вокалиста ASKING ALEXANDRIA

28 ноя 2016 : 		 Видео с выступления ASKING ALEXANDRIA

2 ноя 2016 : 		 Новое видео вокалиста ASKING ALEXANDRIA

28 окт 2016 : 		 Официальное видео с первого выступления ASKING ALEXANDRIA в новом составе
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Вокалист ASKING ALEXANDRIA выпускает новый сольник



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Вокалист ASKING ALEXANDRIA Danny Worsnop выпустит новую сольную работу, получившую название "Shades Of Blue", 10 мая на Sumerian Records. Видео на композицию "Best Bad Habit" доступно ниже.



ASKING ALEXANDRIA Frontman DANNY WORSNOP To Release

Danny will hit the road next month for a 24-date headline tour of the U.S.








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