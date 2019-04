сегодня



Вокалист ASKING ALEXANDRIA выпускает новый сольник



Вокалист ASKING ALEXANDRIA Danny Worsnop выпустит новую сольную работу, получившую название "Shades Of Blue", 10 мая на Sumerian Records. Видео на композицию "Best Bad Habit" доступно ниже.









Danny will hit the road next month for a 24-date headline tour of the U.S.

















