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Asking Alexandria

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20 авг 2021 : 		 Новая песня ASKING ALEXANDRIA

11 июн 2021 : 		 ASKING ALEXANDRIA на BETTER NOISE MUSIC

4 янв 2021 : 		 Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Я был в очень мрачном месте очень и очень долго»

24 дек 2020 : 		 Вокалист ASKING ALEXANDRIA — о своём уходе из группы

7 июл 2020 : 		 Акустика от ASKING ALEXANDRIA

25 июн 2020 : 		 Вокалист ASKING ALEXANDRIA станет центральным персонажем в игре

2 июн 2020 : 		 Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Мы должны положить конец расизму»

14 май 2020 : 		 Вокалист ASKING ALEXANDRIA исполняет песню Эми Уайнхаус

12 май 2020 : 		 Карантинное видео от ASKING ALEXANDRIA

12 май 2020 : 		 ASKING ALEXANDRIA не хотели откладывать выпуск альбома

17 апр 2020 : 		 Видео с текстом от ASKING ALEXANDRIA

5 мар 2020 : 		 Новое видео ASKING ALEXANDRIA

13 фев 2020 : 		 Новая песня ASKING ALEXANDRIA

27 дек 2019 : 		 Новая песня вокалиста ASKING ALEXANDRIA

27 дек 2019 : 		 Делюкс-версия одноименного альбома ASKING ALEXANDRIA

19 дек 2019 : 		 Вокалист ASKING ALEXANDRIA о новом альбоме

3 дек 2019 : 		 Новая песня ASKING ALEXANDRIA в варианте SIKDOPE

11 июл 2019 : 		 Новое видео ASKING ALEXANDRIA

11 апр 2019 : 		 Вокалист ASKING ALEXANDRIA выпускает новый сольник

16 дек 2018 : 		 Анимационное видео ASKING ALEXANDRIA

9 дек 2018 : 		 Новая песня вокалиста ASKING ALEXANDRIA

22 ноя 2018 : 		 Концертное видео ASKING ALEXANDRIA

11 окт 2018 : 		 Новое видео ASKING ALEXANDRIA

7 окт 2018 : 		 ASKING ALEXANDRIA вновь в Top-10

10 авг 2018 : 		 Новая песня ASKING ALEXANDRIA

17 июл 2018 : 		 Акустическая версия "Alone In A Room" ASKING ALEXANDRIA
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Новая песня ASKING ALEXANDRIA



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ASKING ALEXANDRIA опубликовали официальное видео с текстом на песню "Alone Again", которая взята из выходящего первого октября на Better Noise Music альбома "See What's On The Inside".

ASKING ALEXANDRIA Announces 'See What's On The Inside' Album; Releases 'Alone Again' Single








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