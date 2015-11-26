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Вокалист ASKING ALEXANDRIA — о своём уходе из группы



Вокалист ASKING ALEXANDRIA Danny Worsnop в рамках одного из интервью рассказал о том, почему покинул состав команды в 2015 году:



«Было много факторов, которые привели к такому развитию ситуации и сыграли свою роль. В нашем стане был огромный, очень серьёзный конфликт, и на нас оказывалось сильное давление. Но давление, оказываемое на нас, не было необходимым. И были люди, которые говорили нам что-то из серии: "Если ты сделаешь перерыв, если ты не поедешь в тур, если ты возьмёшь перерыв от тура из-за того, что происходит в твоей личной жизни, твоя карьера закончена, ты исчезнешь". Так что нас контролировали и подталкивали, и всё, что кто-то хотел сделать вне группы, рассматривалось как угроза. Потом я начал работать и [сказал]: "Я бы хотел сделать несколько сольных песен. Они отличаются от того, что есть у нас". В итоге дошло до того, что конфликты только множились, позитивного окружения не было и близко. Мы закончили просто очень печально — нам было не очень, и мы начали обижаться друг на друга. И только вспоминая об этом, мы видим, что мы на самом деле совсем не злились друг на друга. Мы были злы на ситуацию и просто прогибались под давлением, мы не знали, как с этим справиться и куда направить это разочарование. Потому что мы просто утомились друг от друга и застряли в этом положении».













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