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Asking Alexandria

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25 июн 2020 : 		 Вокалист ASKING ALEXANDRIA станет центральным персонажем в игре

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12 май 2020 : 		 Карантинное видео от ASKING ALEXANDRIA

12 май 2020 : 		 ASKING ALEXANDRIA не хотели откладывать выпуск альбома

17 апр 2020 : 		 Видео с текстом от ASKING ALEXANDRIA

5 мар 2020 : 		 Новое видео ASKING ALEXANDRIA

13 фев 2020 : 		 Новая песня ASKING ALEXANDRIA

27 дек 2019 : 		 Новая песня вокалиста ASKING ALEXANDRIA

27 дек 2019 : 		 Делюкс-версия одноименного альбома ASKING ALEXANDRIA

19 дек 2019 : 		 Вокалист ASKING ALEXANDRIA о новом альбоме

3 дек 2019 : 		 Новая песня ASKING ALEXANDRIA в варианте SIKDOPE

11 июл 2019 : 		 Новое видео ASKING ALEXANDRIA

11 апр 2019 : 		 Вокалист ASKING ALEXANDRIA выпускает новый сольник

16 дек 2018 : 		 Анимационное видео ASKING ALEXANDRIA

9 дек 2018 : 		 Новая песня вокалиста ASKING ALEXANDRIA

22 ноя 2018 : 		 Концертное видео ASKING ALEXANDRIA

11 окт 2018 : 		 Новое видео ASKING ALEXANDRIA

7 окт 2018 : 		 ASKING ALEXANDRIA вновь в Top-10

10 авг 2018 : 		 Новая песня ASKING ALEXANDRIA

17 июл 2018 : 		 Акустическая версия "Alone In A Room" ASKING ALEXANDRIA

30 май 2018 : 		 ASKING ALEXANDRIA выступили перед американскими морскими пехотинцами

28 май 2018 : 		 Новое видео ASKING ALEXANDRIA

28 фев 2018 : 		 Кавер-версия ED SHEERAN от ASKING ALEXANDRIA
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Вокалист ASKING ALEXANDRIA — о своём уходе из группы



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Вокалист ASKING ALEXANDRIA Danny Worsnop в рамках одного из интервью рассказал о том, почему покинул состав команды в 2015 году:

«Было много факторов, которые привели к такому развитию ситуации и сыграли свою роль. В нашем стане был огромный, очень серьёзный конфликт, и на нас оказывалось сильное давление. Но давление, оказываемое на нас, не было необходимым. И были люди, которые говорили нам что-то из серии: "Если ты сделаешь перерыв, если ты не поедешь в тур, если ты возьмёшь перерыв от тура из-за того, что происходит в твоей личной жизни, твоя карьера закончена, ты исчезнешь". Так что нас контролировали и подталкивали, и всё, что кто-то хотел сделать вне группы, рассматривалось как угроза. Потом я начал работать и [сказал]: "Я бы хотел сделать несколько сольных песен. Они отличаются от того, что есть у нас". В итоге дошло до того, что конфликты только множились, позитивного окружения не было и близко. Мы закончили просто очень печально — нам было не очень, и мы начали обижаться друг на друга. И только вспоминая об этом, мы видим, что мы на самом деле совсем не злились друг на друга. Мы были злы на ситуацию и просто прогибались под давлением, мы не знали, как с этим справиться и куда направить это разочарование. Потому что мы просто утомились друг от друга и застряли в этом положении».

DANNY WORSNOP Explains His 2015 Decision To Leave ASKING ALEXANDRIA





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