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Новости
*Вокалист BENEDICTION — о том, как хотел наложить на себя рук... 17
*Новая песня AVANTASIA 16
*Гитарист EXODUS: «Почти год не беру в рот крепкого и играю к... 14
*Умер вокалист THE BLACK DAHLIA MURDER 12
*Музыканты CHILDREN OF BODOM — о причинах распада группы 9
*Новое видео ORIGIN 8
*На новом альбоме SOULFLY будет 10-минутный эпик 8
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*Обложка и трек-лист нового альбома BLIND GUARDIAN 6
*UDO DIRKSCHNEIDER — о своём образе 6
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*Вокалист BENEDICTION — о том, как хотел наложить на себя рук... 17
*Новая песня AVANTASIA 16
*Гитарист EXODUS: «Почти год не беру в рот крепкого и играю к... 14
*Умер вокалист THE BLACK DAHLIA MURDER 12
*Музыканты CHILDREN OF BODOM — о причинах распада группы 9
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*

Asking Alexandria

*



20 май 2022 : 		 Вокалистка WITHIN TEMPTATION в новом видео ASKING ALEXANDRIA

18 апр 2022 : 		 Гитарист ASKING ALEXANDRIA выбрал своего рок-бога

21 янв 2022 : 		 Maria Brink на новом ЕР ASKING ALEXANDRIA

9 ноя 2021 : 		 ASKING ALEXANDRIA стали первыми

1 окт 2021 : 		 Новое видео ASKING ALEXANDRIA

2 сен 2021 : 		 Новое видео ASKING ALEXANDRIA

20 авг 2021 : 		 Новая песня ASKING ALEXANDRIA

11 июн 2021 : 		 ASKING ALEXANDRIA на BETTER NOISE MUSIC

4 янв 2021 : 		 Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Я был в очень мрачном месте очень и очень долго»

24 дек 2020 : 		 Вокалист ASKING ALEXANDRIA — о своём уходе из группы

7 июл 2020 : 		 Акустика от ASKING ALEXANDRIA

25 июн 2020 : 		 Вокалист ASKING ALEXANDRIA станет центральным персонажем в игре

2 июн 2020 : 		 Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Мы должны положить конец расизму»

14 май 2020 : 		 Вокалист ASKING ALEXANDRIA исполняет песню Эми Уайнхаус

12 май 2020 : 		 Карантинное видео от ASKING ALEXANDRIA

12 май 2020 : 		 ASKING ALEXANDRIA не хотели откладывать выпуск альбома

17 апр 2020 : 		 Видео с текстом от ASKING ALEXANDRIA

5 мар 2020 : 		 Новое видео ASKING ALEXANDRIA

13 фев 2020 : 		 Новая песня ASKING ALEXANDRIA

27 дек 2019 : 		 Новая песня вокалиста ASKING ALEXANDRIA

27 дек 2019 : 		 Делюкс-версия одноименного альбома ASKING ALEXANDRIA

19 дек 2019 : 		 Вокалист ASKING ALEXANDRIA о новом альбоме

3 дек 2019 : 		 Новая песня ASKING ALEXANDRIA в варианте SIKDOPE

11 июл 2019 : 		 Новое видео ASKING ALEXANDRIA

11 апр 2019 : 		 Вокалист ASKING ALEXANDRIA выпускает новый сольник

16 дек 2018 : 		 Анимационное видео ASKING ALEXANDRIA
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Вокалистка WITHIN TEMPTATION в новом видео ASKING ALEXANDRIA



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Faded Out feat. Sharon Den Adel, новое видео ASKING ALEXANDRIA, доступно для просмотра ниже.




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