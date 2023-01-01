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Вокалист ASKING ALEXANDRIA не против подкладок



Danny Worsnop стал ещё одним из музыкантов, кто высказал своё мнение по поводу использования на концертах заранее записанной музыки:



«Это нормально. В последнее время это, безусловно, стало очень актуальной темой. В конце концов послушайте мою группу — большая часть звуков и инструментов, которые вы слышите, — это не гитара, не бас и не ударная установка. И очень часто ни один из этих трёх инструментов не играет. Поэтому если другие звуки, такие как бэк-треки, фонограммы и прочее, не воспроизводятся, остаётся просто тишина. Это просто 16 или 32 такта ничего. Что происходит на сцене? Тишина в течение куплета? А потом этот куплет уже а капелла? Нет, это просто смешно.



Люди сошли с ума. Записанная музыка позволяет играть гораздо интереснее и добавлять гораздо больше атмосферы, гораздо больше слоёв и развлечения.



Я бы хотел, чтобы люди, которые жалуются на это, придерживались этого принципа, когда речь идёт об альбомах, и, например, не помещали на альбом ничего, что вы не можете сыграть вживую. Круто. И я не имею в виду ничего, что вы не можете исполнить. Я имею в виду то, что вы не можете исполнить одновременно. Если у вас в группе один гитарист, вы не можете играть на двух гитарах на альбоме. Вы больше не можете играть аккорды и гитарное соло. Вы можете выбирать: либо одно, либо другое. Я не хочу слышать вокальные гармонии, если вся твоя группа не может их спеть. Мне жаль. Простите. Уберите все оркестровые вещи, которые у вас звучат. Я понимаю, что вы не собираетесь исполнять это вживую, но и на альбоме этого делать нельзя — если только вы не берёте с собой в турне оркестр на каждый тур».







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