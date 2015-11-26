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*Басист METALLICA: «Цой в России что-то типа Дэвида Боуи» 75
*Барабанщик ATTILA подозревается в анальном изнасиловании 37
*Лидер DESTRUCTION: «Не хочу, чтобы металл стал новой хипстер... 37
*Новое видео U.D.O. 34
*Бивис и Баттхед возвращаются! 21
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Asking Alexandria

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7 июл 2020 : 		 Акустика от ASKING ALEXANDRIA

25 июн 2020 : 		 Вокалист ASKING ALEXANDRIA станет центральным персонажем в игре

2 июн 2020 : 		 Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Мы должны положить конец расизму»

14 май 2020 : 		 Вокалист ASKING ALEXANDRIA исполняет песню Эми Уайнхаус

12 май 2020 : 		 Карантинное видео от ASKING ALEXANDRIA

12 май 2020 : 		 ASKING ALEXANDRIA не хотели откладывать выпуск альбома

17 апр 2020 : 		 Видео с текстом от ASKING ALEXANDRIA

5 мар 2020 : 		 Новое видео ASKING ALEXANDRIA

13 фев 2020 : 		 Новая песня ASKING ALEXANDRIA

27 дек 2019 : 		 Новая песня вокалиста ASKING ALEXANDRIA

27 дек 2019 : 		 Делюкс-версия одноименного альбома ASKING ALEXANDRIA

19 дек 2019 : 		 Вокалист ASKING ALEXANDRIA о новом альбоме

3 дек 2019 : 		 Новая песня ASKING ALEXANDRIA в варианте SIKDOPE

11 июл 2019 : 		 Новое видео ASKING ALEXANDRIA

11 апр 2019 : 		 Вокалист ASKING ALEXANDRIA выпускает новый сольник

16 дек 2018 : 		 Анимационное видео ASKING ALEXANDRIA

9 дек 2018 : 		 Новая песня вокалиста ASKING ALEXANDRIA

22 ноя 2018 : 		 Концертное видео ASKING ALEXANDRIA

11 окт 2018 : 		 Новое видео ASKING ALEXANDRIA

7 окт 2018 : 		 ASKING ALEXANDRIA вновь в Top-10

10 авг 2018 : 		 Новая песня ASKING ALEXANDRIA

17 июл 2018 : 		 Акустическая версия "Alone In A Room" ASKING ALEXANDRIA

30 май 2018 : 		 ASKING ALEXANDRIA выступили перед американскими морскими пехотинцами

28 май 2018 : 		 Новое видео ASKING ALEXANDRIA

28 фев 2018 : 		 Кавер-версия ED SHEERAN от ASKING ALEXANDRIA

8 фев 2018 : 		 Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Альбом METALLICA изменил мою жизнь»
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|||| сегодня

Акустика от ASKING ALEXANDRIA



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ASKING ALEXANDRIA опубликовали "Antisocialist (Unplugged)", оригинал которой вошел в новую студийную работу, "Like A House On Fire", выпущенную Sumerian Records.

ASKING ALEXANDRIA Releases Unplugged Version Of 'Antisocialist'





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