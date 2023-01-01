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*Новое видео SLIPKNOT 37
*Новая песня BLUT AUS NORD 32
*DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!» 19
*SLIPKNOT расстались с клавишником 16
*Как SLIPKNOT смогли столько сосуществовать вместе? Отвечает ... 14
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Asking Alexandria

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16 июн 2023 : 		 Новое видео ASKING ALEXANDRIA

13 июн 2023 : 		 Название нового альбома ASKING ALEXANDRIA

13 май 2023 : 		 Новое видео ASKING ALEXANDRIA

20 май 2022 : 		 Вокалистка WITHIN TEMPTATION в новом видео ASKING ALEXANDRIA

18 апр 2022 : 		 Гитарист ASKING ALEXANDRIA выбрал своего рок-бога

21 янв 2022 : 		 Maria Brink на новом ЕР ASKING ALEXANDRIA

9 ноя 2021 : 		 ASKING ALEXANDRIA стали первыми

1 окт 2021 : 		 Новое видео ASKING ALEXANDRIA

2 сен 2021 : 		 Новое видео ASKING ALEXANDRIA

20 авг 2021 : 		 Новая песня ASKING ALEXANDRIA

11 июн 2021 : 		 ASKING ALEXANDRIA на BETTER NOISE MUSIC

4 янв 2021 : 		 Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Я был в очень мрачном месте очень и очень долго»

24 дек 2020 : 		 Вокалист ASKING ALEXANDRIA — о своём уходе из группы

7 июл 2020 : 		 Акустика от ASKING ALEXANDRIA

25 июн 2020 : 		 Вокалист ASKING ALEXANDRIA станет центральным персонажем в игре

2 июн 2020 : 		 Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Мы должны положить конец расизму»

14 май 2020 : 		 Вокалист ASKING ALEXANDRIA исполняет песню Эми Уайнхаус

12 май 2020 : 		 Карантинное видео от ASKING ALEXANDRIA

12 май 2020 : 		 ASKING ALEXANDRIA не хотели откладывать выпуск альбома

17 апр 2020 : 		 Видео с текстом от ASKING ALEXANDRIA

5 мар 2020 : 		 Новое видео ASKING ALEXANDRIA

13 фев 2020 : 		 Новая песня ASKING ALEXANDRIA

27 дек 2019 : 		 Новая песня вокалиста ASKING ALEXANDRIA

27 дек 2019 : 		 Делюкс-версия одноименного альбома ASKING ALEXANDRIA

19 дек 2019 : 		 Вокалист ASKING ALEXANDRIA о новом альбоме

3 дек 2019 : 		 Новая песня ASKING ALEXANDRIA в варианте SIKDOPE
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Новое видео ASKING ALEXANDRIA



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"Psycho", новое видео группы ASKING ALEXANDRIA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Where Do We Go From Here?", выходящего на Better Noise Music.




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