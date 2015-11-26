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Asking Alexandria

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Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Я был в очень мрачном месте очень и очень долго»



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Гитарист ASKING ALEXANDRIA Ben Bruce в недавнем интервью подтвердил, что "Like A House On Fire" стал первым альбомом, который он и его коллеги писали трезвыми:

«Я не ожидал, что мне будет что сказать интересного. Это так глупо, звучит просто нелепо, но я вроде как думал, что без этого допинга я потеряю свои суперспособности. И я очень волновался, что пойду в студию, и мне не о чем будет писать, у меня не будет никакого способа выудить что-нибудь такое, что люди захотят послушать.

Я находился в очень мрачном месте в течение очень долгого времени. И я приписывал много негативных чувств умению писать песни, которые близки людям. Потому что люди проходят через дерьмо; жизнь трудна независимо от возраста. Это нелегко, когда ты ребёнок. Люди говорят: "Хотел бы я снова быть ребёнком". Но детям ведь тоже нелегко, взрослым нелегко, подросткам нелегко. Жизнь трудна, и я подумал, когда мне было грустно: "Я пишу песни, с которыми они связывают себя. Все грустят". И я очень испугался, что как только я перестану употреблять наркотики, я больше не смогу писать грустные песни. И дело в том, что я очень быстро понял, когда я был в студии трезвым и не принимал огромное количество наркотиков, что те переживания, которые у меня были и сделали меня грустным, никогда не ушли — они будут частью моей жизни навсегда, просто у меня появилась возможность по-новому на всё это посмотреть. Теперь я могу, вместо того чтобы держать себя в этой глубокой, тёмной дыре, оглянуться на те времена и поразмышлять о них.

Я использовал другой подход к этой записи, и я решил, что, быть может, смогу показать людям, как пройти через эти тёмные времена, или показать людям, что эти тёмные времена неизбежны. Но как бы банально это ни звучало, в конце туннеля всегда есть свет. Так что как только я вошёл в студию и начал писать, я понял, что я всё ещё могу, и мне всё ещё есть что сказать — в этот момент все опасения и заботы отступили на второй план. Для меня это было страшное время. Я даже откладывал момент приезда в студию, потому что волновался, что не смогу больше этим заниматься!»

ASKING ALEXANDRIA





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