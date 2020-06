сегодня



Вокалист ASKING ALEXANDRIA станет центральным персонажем в игре



Capricia Productions объявили о том, что вокалист ASKING ALEXANDRIA Danny Worsnop присоединился к игре "Of Bird And Cage" и озвучит главного персонажа Ari, который находится в отношениях с Gitta, роль которой исполняет Kobra Paige из KOBRA AND THE LOTUS.



В проекте задействовано много различных музыкантов, среди которых Ron "Bumblefoot" Thal (ex-GUNS N' ROSES), Rob Van Der Loo (EPICA), Ruud Jolie (WITHIN TEMPTATION), Mike LePond (SYMPHONY X), Rocky Gray (ex-EVANESCENCE) и другие.













просмотров: 140