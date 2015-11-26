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Asking Alexandria

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1 окт 2021 : 		 Новое видео ASKING ALEXANDRIA

2 сен 2021 : 		 Новое видео ASKING ALEXANDRIA

20 авг 2021 : 		 Новая песня ASKING ALEXANDRIA

11 июн 2021 : 		 ASKING ALEXANDRIA на BETTER NOISE MUSIC

4 янв 2021 : 		 Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Я был в очень мрачном месте очень и очень долго»

24 дек 2020 : 		 Вокалист ASKING ALEXANDRIA — о своём уходе из группы

7 июл 2020 : 		 Акустика от ASKING ALEXANDRIA

25 июн 2020 : 		 Вокалист ASKING ALEXANDRIA станет центральным персонажем в игре

2 июн 2020 : 		 Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Мы должны положить конец расизму»

14 май 2020 : 		 Вокалист ASKING ALEXANDRIA исполняет песню Эми Уайнхаус

12 май 2020 : 		 Карантинное видео от ASKING ALEXANDRIA

12 май 2020 : 		 ASKING ALEXANDRIA не хотели откладывать выпуск альбома

17 апр 2020 : 		 Видео с текстом от ASKING ALEXANDRIA

5 мар 2020 : 		 Новое видео ASKING ALEXANDRIA

13 фев 2020 : 		 Новая песня ASKING ALEXANDRIA

27 дек 2019 : 		 Новая песня вокалиста ASKING ALEXANDRIA

27 дек 2019 : 		 Делюкс-версия одноименного альбома ASKING ALEXANDRIA

19 дек 2019 : 		 Вокалист ASKING ALEXANDRIA о новом альбоме

3 дек 2019 : 		 Новая песня ASKING ALEXANDRIA в варианте SIKDOPE

11 июл 2019 : 		 Новое видео ASKING ALEXANDRIA

11 апр 2019 : 		 Вокалист ASKING ALEXANDRIA выпускает новый сольник

16 дек 2018 : 		 Анимационное видео ASKING ALEXANDRIA

9 дек 2018 : 		 Новая песня вокалиста ASKING ALEXANDRIA

22 ноя 2018 : 		 Концертное видео ASKING ALEXANDRIA

11 окт 2018 : 		 Новое видео ASKING ALEXANDRIA

7 окт 2018 : 		 ASKING ALEXANDRIA вновь в Top-10
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Новое видео ASKING ALEXANDRIA



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"Never Gonna Learn", новое видео группы ASKING ALEXANDRIA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "See What's On The Inside", выходящего первого октября на Better Noise Music.

ASKING ALEXANDRIA Drops Music Video For 'Never Gonna Learn'





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