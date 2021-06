сегодня



ASKING ALEXANDRIA на BETTER NOISE MUSIC



ASKING ALEXANDRIA заключили соглашение с BETTER NOISE MUSIC, на котором в этом году состоится релиз нового альбома.



Dan Waite, президент лейбла: «С сегодняшнего дня мы рады приветствовать ASKING ALEXANDRIA на лейбле Better Noise Music, и мы очень рады вместе с ними начать следующую главу их музыкального пути. Тот факт, что ASKING ALEXANDRIA родом из Великобритании и имеют мировую аудиторию, даёт нам возможность углубить их прочные связи с поклонниками как на местном, так и на международном уровне через глобальные офисы Better Noise Music. Как гастролирующие по всему миру артисты они имеют более миллиарда суммарных стримов и просмотров, и мы с нетерпением ждём возможности развить этот успех!».



Ben Bruce: «Мы все очень рады стать частью страстной команды Better Noise Music. За последние десять лет мы были так признательны за общение с поклонниками по всему миру. Хотя в прошлом мы особенно концентрировались на нашей североамериканской фэн-базе, наша цель на будущее — сделать нашу музыку и живые выступления более доступными для аудитории в глобальном масштабе. Именно поэтому мы с радостью подписали контракт с Better Noise. Работа с командой британского отделения лейбла даёт нам возможность быть более связанными как группа с нашей страной и одновременно работать со всеми международными офисами для достижения наших целей. Мы все очень гордимся тем, что родом из Англии, и возвращение к нашим корням нас всех невероятно радует. Мы как никогда сосредоточены, целеустремлены и полны решимости. Спасибо всем, кто помогал и поддерживал нас на протяжении многих лет. Это поистине значит для нас очень многое. Ну а теперь вперёд, в будущее!»







