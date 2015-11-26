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Asking Alexandria

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11 июн 2021 : 		 ASKING ALEXANDRIA на BETTER NOISE MUSIC

4 янв 2021 : 		 Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Я был в очень мрачном месте очень и очень долго»

24 дек 2020 : 		 Вокалист ASKING ALEXANDRIA — о своём уходе из группы

7 июл 2020 : 		 Акустика от ASKING ALEXANDRIA

25 июн 2020 : 		 Вокалист ASKING ALEXANDRIA станет центральным персонажем в игре

2 июн 2020 : 		 Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Мы должны положить конец расизму»

14 май 2020 : 		 Вокалист ASKING ALEXANDRIA исполняет песню Эми Уайнхаус

12 май 2020 : 		 Карантинное видео от ASKING ALEXANDRIA

12 май 2020 : 		 ASKING ALEXANDRIA не хотели откладывать выпуск альбома

17 апр 2020 : 		 Видео с текстом от ASKING ALEXANDRIA

5 мар 2020 : 		 Новое видео ASKING ALEXANDRIA

13 фев 2020 : 		 Новая песня ASKING ALEXANDRIA

27 дек 2019 : 		 Новая песня вокалиста ASKING ALEXANDRIA

27 дек 2019 : 		 Делюкс-версия одноименного альбома ASKING ALEXANDRIA

19 дек 2019 : 		 Вокалист ASKING ALEXANDRIA о новом альбоме

3 дек 2019 : 		 Новая песня ASKING ALEXANDRIA в варианте SIKDOPE

11 июл 2019 : 		 Новое видео ASKING ALEXANDRIA

11 апр 2019 : 		 Вокалист ASKING ALEXANDRIA выпускает новый сольник

16 дек 2018 : 		 Анимационное видео ASKING ALEXANDRIA

9 дек 2018 : 		 Новая песня вокалиста ASKING ALEXANDRIA

22 ноя 2018 : 		 Концертное видео ASKING ALEXANDRIA

11 окт 2018 : 		 Новое видео ASKING ALEXANDRIA

7 окт 2018 : 		 ASKING ALEXANDRIA вновь в Top-10

10 авг 2018 : 		 Новая песня ASKING ALEXANDRIA

17 июл 2018 : 		 Акустическая версия "Alone In A Room" ASKING ALEXANDRIA

30 май 2018 : 		 ASKING ALEXANDRIA выступили перед американскими морскими пехотинцами
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ASKING ALEXANDRIA на BETTER NOISE MUSIC



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ASKING ALEXANDRIA заключили соглашение с BETTER NOISE MUSIC, на котором в этом году состоится релиз нового альбома.

Dan Waite, президент лейбла: «С сегодняшнего дня мы рады приветствовать ASKING ALEXANDRIA на лейбле Better Noise Music, и мы очень рады вместе с ними начать следующую главу их музыкального пути. Тот факт, что ASKING ALEXANDRIA родом из Великобритании и имеют мировую аудиторию, даёт нам возможность углубить их прочные связи с поклонниками как на местном, так и на международном уровне через глобальные офисы Better Noise Music. Как гастролирующие по всему миру артисты они имеют более миллиарда суммарных стримов и просмотров, и мы с нетерпением ждём возможности развить этот успех!».

Ben Bruce: «Мы все очень рады стать частью страстной команды Better Noise Music. За последние десять лет мы были так признательны за общение с поклонниками по всему миру. Хотя в прошлом мы особенно концентрировались на нашей североамериканской фэн-базе, наша цель на будущее — сделать нашу музыку и живые выступления более доступными для аудитории в глобальном масштабе. Именно поэтому мы с радостью подписали контракт с Better Noise. Работа с командой британского отделения лейбла даёт нам возможность быть более связанными как группа с нашей страной и одновременно работать со всеми международными офисами для достижения наших целей. Мы все очень гордимся тем, что родом из Англии, и возвращение к нашим корням нас всех невероятно радует. Мы как никогда сосредоточены, целеустремлены и полны решимости. Спасибо всем, кто помогал и поддерживал нас на протяжении многих лет. Это поистине значит для нас очень многое. Ну а теперь вперёд, в будущее!»

ASKING ALEXANDRIA Signs With BETTER NOISE MUSIC



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