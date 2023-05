сегодня



Новое видео ASKING ALEXANDRIA



"Dark Void", новое видео группы ASKING ALEXANDRIA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома, выходящего в этом году на Better Noise Music.



Ben Bruce: «Поскольку мир, кажется, становится все мрачнее и мрачнее, легко понять, почему многие из нас борются с тревогой, депрессией, одиночеством. Эта песня о борьбе с демонами, живущими в вашей голове, и о том, как вы изо всех сил стараетесь стать своим собственным спасителем. Найти внутреннюю силу, чтобы вытащить себя из тьмы. Эта тема прослеживается на протяжении всего нашего будущего альбома.



У всех нас есть свои трудности и проблемы. Мы все находимся на своем собственном пути, который сопряжен с уникальными проблемами и трудностями, но у всех нас есть внутренняя сила, на которую мы можем опереться. Всегда есть свет в конце туннеля. Мне кажется, что можно найти утешение в осознании того, что мы не одиноки. Все мы время от времени чувствуем себя подавленными. Время от времени мы все чувствуем себя немного потерянными, но каким-то образом, в какой-то момент, мы все заодно, и, надеюсь, наш новый альбом поможет людям пережить самые трудные времена».







