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*SUM 41 всё 57
*Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др... 44
*JASON NEWSTED выступил в защиту барабанщика METALLICA 36
*Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ... 23
*Барабанщик METALLICA: «Мы всё ещё чувствуем себя не в своей ... 18
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Asking Alexandria

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1 окт 2021 : 		 Новое видео ASKING ALEXANDRIA

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20 авг 2021 : 		 Новая песня ASKING ALEXANDRIA

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7 июл 2020 : 		 Акустика от ASKING ALEXANDRIA

25 июн 2020 : 		 Вокалист ASKING ALEXANDRIA станет центральным персонажем в игре

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12 май 2020 : 		 ASKING ALEXANDRIA не хотели откладывать выпуск альбома

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5 мар 2020 : 		 Новое видео ASKING ALEXANDRIA

13 фев 2020 : 		 Новая песня ASKING ALEXANDRIA

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3 дек 2019 : 		 Новая песня ASKING ALEXANDRIA в варианте SIKDOPE

11 июл 2019 : 		 Новое видео ASKING ALEXANDRIA

11 апр 2019 : 		 Вокалист ASKING ALEXANDRIA выпускает новый сольник
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Новое видео ASKING ALEXANDRIA



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"Dark Void", новое видео группы ASKING ALEXANDRIA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома, выходящего в этом году на Better Noise Music.

Ben Bruce: «Поскольку мир, кажется, становится все мрачнее и мрачнее, легко понять, почему многие из нас борются с тревогой, депрессией, одиночеством. Эта песня о борьбе с демонами, живущими в вашей голове, и о том, как вы изо всех сил стараетесь стать своим собственным спасителем. Найти внутреннюю силу, чтобы вытащить себя из тьмы. Эта тема прослеживается на протяжении всего нашего будущего альбома.

У всех нас есть свои трудности и проблемы. Мы все находимся на своем собственном пути, который сопряжен с уникальными проблемами и трудностями, но у всех нас есть внутренняя сила, на которую мы можем опереться. Всегда есть свет в конце туннеля. Мне кажется, что можно найти утешение в осознании того, что мы не одиноки. Все мы время от времени чувствуем себя подавленными. Время от времени мы все чувствуем себя немного потерянными, но каким-то образом, в какой-то момент, мы все заодно, и, надеюсь, наш новый альбом поможет людям пережить самые трудные времена».




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