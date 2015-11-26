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Maria Brink на новом ЕР ASKING ALEXANDRIA



ASKING ALEXANDRIA выпустили новый ЕР, получивший название "Never Gonna Learn", на лейбле Better Noise Music.



Трек-лист:



01. Never Gonna Learn



02. New Devil (feat. Maria Brink)



03. Find Myself



04. Miles Away





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Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/20782303'>Never Gonna Learn EP</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/142433'>Asking Alexandria</a> на Яндекс.Музыке</div>





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