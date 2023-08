25 авг 2023



Новое видео ASKING ALEXANDRIA



Let Go, новое видео группы ASKING ALEXANDRIA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Where Do We Go From Here?", выход которого намечен на 25 августа на Better Noise Music. За сведение отвечал Matt Good (HOLLYWOOD UNDEAD, FROM FIRST TO LAST), мастеринг выполнили Howie Weinberg (DEFTONES, METALLICA) и Will Borza.



Трек-лист:



01. Bad Blood

02. Things Could Be Different

03. Let Go

04. Psycho

05. Dark Void

06. Nothing Left

07. Feel

08. Let The Dead Take Me

09. Kill It With Fire

10. Holding On To Something More

11. Where Do We Go From Here?







