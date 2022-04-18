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Asking Alexandria

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12 май 2020 : 		 Карантинное видео от ASKING ALEXANDRIA

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3 дек 2019 : 		 Новая песня ASKING ALEXANDRIA в варианте SIKDOPE

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9 дек 2018 : 		 Новая песня вокалиста ASKING ALEXANDRIA
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Гитарист ASKING ALEXANDRIA выбрал своего рок-бога



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Ben Bruce в рамках программы "The Rock Show With Johnnie Walker" в разделе "Rock God" выбрал следующего музыканта:

«Corey Taylor был тем, кто вдохновлял и влиял на меня с тех пор, как мне было — я не знаю — наверное, 10 или 11 лет. Я слушал много блюзовой музыки и другой рок- и металл-музыки, тоже зажигательной, но в SLIPKNOT было что-то такое, от чего я просто сходил с ума. Я никогда не слышал ничего подобного. Затем я открыл для себя STONE SOUR, разумеется, первой песней, которую я услышал у них, была "Bother", и я помню, как подумал: "Не может быть, чтобы это был тот же самый парень". На самом деле для меня это были более мягкие, почти роковые баллады от STONE SOUR, которые реально заставили меня подумать: "Окей, этот парень — настоящий мужик". С тех пор мы с Corey стали очень хорошими друзьями, что просто невероятно, учитывая, каким вдохновением он был для меня в детстве и остаётся им по сей день».

ASKING ALEXANDRIA




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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18 апр 2022
YNWA
Бог Кори!
18 апр 2022
f
father
Это неправильный ответ 




















просмотров: 669





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