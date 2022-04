сегодня



Гитарист ASKING ALEXANDRIA выбрал своего рок-бога



Ben Bruce в рамках программы "The Rock Show With Johnnie Walker" в разделе "Rock God" выбрал следующего музыканта:



«Corey Taylor был тем, кто вдохновлял и влиял на меня с тех пор, как мне было — я не знаю — наверное, 10 или 11 лет. Я слушал много блюзовой музыки и другой рок- и металл-музыки, тоже зажигательной, но в SLIPKNOT было что-то такое, от чего я просто сходил с ума. Я никогда не слышал ничего подобного. Затем я открыл для себя STONE SOUR, разумеется, первой песней, которую я услышал у них, была "Bother", и я помню, как подумал: "Не может быть, чтобы это был тот же самый парень". На самом деле для меня это были более мягкие, почти роковые баллады от STONE SOUR, которые реально заставили меня подумать: "Окей, этот парень — настоящий мужик". С тех пор мы с Corey стали очень хорошими друзьями, что просто невероятно, учитывая, каким вдохновением он был для меня в детстве и остаётся им по сей день».







+3 -0



( 2 ) просмотров: 669