8 июл 2023



Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Ню-металл - лучшее время для металла!»



Гитарист ASKING ALEXANDRIA Ben Bruce в недавней беседе выразил мнение, что эпоха ню-металла была лучшей для жанра:



«Сейчас люди говорят: "О, какая ужасная эпоха". Я же считаю, что это была одна из лучших эпох в металле, потому что она была настолько грандиозной, но еще и породила... В этом и была крутость ню-металла. Если вы послушаете, например, металлические группы 80-х, многие из них звучат очень похоже друг на друга. Но они дали начало, 80-е подарили несколько невероятных групп. То же самое с 60-ми — с каждым поколением и эпохой музыки. А ню-металл был очень разнообразен. Мне кажется, что когда вы говорите "ню-металл", у вас в голове автоматически возникает образ определенного звучания. Но на самом деле на одном конце этого спектра находятся SLIPKNOT, на другом — LINKIN PARK, где-то посередине — EVANESCENCE, SYSTEM OF A DOWN, KORN, все эти великие группы, которые пришли из ню-металла, и все они звучат настолько по-разному, они абсолютно уникальны. SLIPKNOT — это ню-металл группа, да, но они не похожи на LINKIN PARK, а LINKIN PARK не похожи на SYSTEM OF A DOWN. Так что я все равно считаю, что это великая эпоха. Я до сих пор слушаю ее.



Если я собираюсь включить металлический альбом, то, скорее всего — восемь, девять раз из десяти — это будет ню-металлический альбом той эпохи. Возможно, 'Toxicity' или что-то еще, или 'Iowa', но это точно будет альбом из той эпохи. И я все еще люблю слушать METALLICA и другие металлические группы, но ню-металл — не знаю — занимает особое место в моем сердце. Может быть, дело в моем возрасте».







+1 -1



( 2 ) просмотров: 472