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*Лидер MEGADETH: «Я был важнейшим слагаемым успеха METALLICA» 41
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Asking Alexandria

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|||| 8 июл 2023

Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Ню-металл - лучшее время для металла!»



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Гитарист ASKING ALEXANDRIA Ben Bruce в недавней беседе выразил мнение, что эпоха ню-металла была лучшей для жанра:

«Сейчас люди говорят: "О, какая ужасная эпоха". Я же считаю, что это была одна из лучших эпох в металле, потому что она была настолько грандиозной, но еще и породила... В этом и была крутость ню-металла. Если вы послушаете, например, металлические группы 80-х, многие из них звучат очень похоже друг на друга. Но они дали начало, 80-е подарили несколько невероятных групп. То же самое с 60-ми — с каждым поколением и эпохой музыки. А ню-металл был очень разнообразен. Мне кажется, что когда вы говорите "ню-металл", у вас в голове автоматически возникает образ определенного звучания. Но на самом деле на одном конце этого спектра находятся SLIPKNOT, на другом — LINKIN PARK, где-то посередине — EVANESCENCE, SYSTEM OF A DOWN, KORN, все эти великие группы, которые пришли из ню-металла, и все они звучат настолько по-разному, они абсолютно уникальны. SLIPKNOT — это ню-металл группа, да, но они не похожи на LINKIN PARK, а LINKIN PARK не похожи на SYSTEM OF A DOWN. Так что я все равно считаю, что это великая эпоха. Я до сих пор слушаю ее.

Если я собираюсь включить металлический альбом, то, скорее всего — восемь, девять раз из десяти — это будет ню-металлический альбом той эпохи. Возможно, 'Toxicity' или что-то еще, или 'Iowa', но это точно будет альбом из той эпохи. И я все еще люблю слушать METALLICA и другие металлические группы, но ню-металл — не знаю — занимает особое место в моем сердце. Может быть, дело в моем возрасте».




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8 июл 2023
rassol
Петух ёбаный.
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8 июл 2023
father
А я согласен, в ту эпоху под понятие "ню-метал" каким-то образом попали охуенно разные группы. MTV смешало в кучу индастриал, рэпкор, грув, дэт, трэш и ещё что угодно, в итоге благодаря правильному маркетингу никого не напрягало, что в одной связке играют Slipknot, Staind, Linkin Park, Evanescence и Marilyn Manson. Групп тогда появилось просто до ёбаной матери, очень много пустышек, как и в любой волне, но было круто, что происходит такой движ.

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