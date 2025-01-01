Arts
Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 45
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 33
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 26
*Новая песня ULVER 18
*Новое видео CLAWFINGER 15
Machine Head

1 дек 2025 : 		 MACHINE HEAD в формате трио

27 ноя 2025 : 		 MACHINE HEAD выступят как трио

4 июл 2025 : 		 MACHINE HEAD о выступлении на фестивале Tons Of Rock

1 июл 2025 : 		 Видео с выступления MACHINE HEAD

3 май 2025 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Музыка — это личное»

25 апр 2025 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

21 апр 2025 : 		 MACHINE HEAD исполнили новую песню

8 апр 2025 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

3 апр 2025 : 		 MACHINE HEAD исполнили две новые песни

2 апр 2025 : 		 Лидер MACHINE HEAD обещает балладу

14 мар 2025 : 		 MACHINE HEAD выпускают виски

18 фев 2025 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

12 фев 2025 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

17 дек 2024 : 		 MACHINE HEAD исполнили кавер-версию хита PHIL COLLINS

6 дек 2024 : 		 MACHINE HEAD завершают работу над альбомом

15 ноя 2024 : 		 IN FLAMES, LACUNA COIL и UNEARTH в новом треке MACHINE HEAD

9 авг 2024 : 		 MACHINE HEAD выпустят демо

2 авг 2024 : 		 MACHINE HEAD выпускают пиво

25 июн 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления MACHINE HEAD

24 фев 2024 : 		 Басист FIVE FINGER DEATH PUNCH присоединился на сцене к MACHINE HEAD

19 фев 2024 : 		 Видео полного выступления MACHINE HEAD

18 фев 2024 : 		 VOGG покинул состав MACHINE HEAD

15 фев 2024 : 		 Гитарист AMON AMARTH присоединился на сцене к MACHINE HEAD

22 янв 2024 : 		 MACHINE HEAD открыли тур

27 ноя 2023 : 		 Вскрытие MACHINE HEAD

6 ноя 2023 : 		 Лидер MACHINE HEAD выступил в Мексике
MACHINE HEAD в формате трио



Видео с выступления MACHINE HEAD в формате трио, состоявшегося 29 ноября в Astor Theatre, Perth, доступно для просмотра ниже:

01. Imperium
02. Ten Ton Hammer
03. Choke On The Ashes Of Your Hate
04. Now We Die
05. Is There Anybody Out There?
06. Not Long For This World
07. Crashing Around You
08. Unhallowed
09. Aesthetics Of Hate
10. Now I Lay Thee Down
11. Old
12. Outsider
13. Locust
14. Bonescraper
15. Circle The Drain (acoustic)
16. Darkness Within (acoustic)
17. Catharsis
18. From This Day
19. Davidian
20. Halo






просмотров: 198

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
