сегодня



MACHINE HEAD в формате трио



Видео с выступления MACHINE HEAD в формате трио, состоявшегося 29 ноября в Astor Theatre, Perth, доступно для просмотра ниже:



01. Imperium

02. Ten Ton Hammer

03. Choke On The Ashes Of Your Hate

04. Now We Die

05. Is There Anybody Out There?

06. Not Long For This World

07. Crashing Around You

08. Unhallowed

09. Aesthetics Of Hate

10. Now I Lay Thee Down

11. Old

12. Outsider

13. Locust

14. Bonescraper

15. Circle The Drain (acoustic)

16. Darkness Within (acoustic)

17. Catharsis

18. From This Day

19. Davidian

20. Halo











+0 -0



просмотров: 198

