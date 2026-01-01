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Новости
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 30
*Видео с выступления SCORPIONS 28
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 27
*WACKEN OPEN AIR 2026 успели распродать 25
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*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 30
*Видео с выступления SCORPIONS 28
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 27
*WACKEN OPEN AIR 2026 успели распродать 25
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Machine Head

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30 июл 2026 : 		 Юбилейное издание MACHINE HEAD выйдет осенью

5 июн 2026 : 		 Бывший гитарист MASTODON в туре с MACHINE HEAD

2 янв 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления MACHINE HEAD

1 дек 2025 : 		 MACHINE HEAD в формате трио

27 ноя 2025 : 		 MACHINE HEAD выступят как трио

4 июл 2025 : 		 MACHINE HEAD о выступлении на фестивале Tons Of Rock

1 июл 2025 : 		 Видео с выступления MACHINE HEAD

3 май 2025 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Музыка — это личное»

25 апр 2025 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

21 апр 2025 : 		 MACHINE HEAD исполнили новую песню

8 апр 2025 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

3 апр 2025 : 		 MACHINE HEAD исполнили две новые песни

2 апр 2025 : 		 Лидер MACHINE HEAD обещает балладу

14 мар 2025 : 		 MACHINE HEAD выпускают виски

18 фев 2025 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

12 фев 2025 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

17 дек 2024 : 		 MACHINE HEAD исполнили кавер-версию хита PHIL COLLINS

6 дек 2024 : 		 MACHINE HEAD завершают работу над альбомом

15 ноя 2024 : 		 IN FLAMES, LACUNA COIL и UNEARTH в новом треке MACHINE HEAD

9 авг 2024 : 		 MACHINE HEAD выпустят демо

2 авг 2024 : 		 MACHINE HEAD выпускают пиво

25 июн 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления MACHINE HEAD

24 фев 2024 : 		 Басист FIVE FINGER DEATH PUNCH присоединился на сцене к MACHINE HEAD

19 фев 2024 : 		 Видео полного выступления MACHINE HEAD

18 фев 2024 : 		 VOGG покинул состав MACHINE HEAD

15 фев 2024 : 		 Гитарист AMON AMARTH присоединился на сцене к MACHINE HEAD
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Юбилейное издание MACHINE HEAD выйдет осенью



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MACHINE HEAD отпразднуют 15-летие альбома Unto The Locust выпуском специального зеленого винила и CD:

“I Am Hell (Sonata In C#)”
“Be Still And Know”
“Locust”
“This Is The End”
“Darkness Within”
“Pearls Before The Swine”
“Who We Are”



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