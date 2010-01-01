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Финальный тур MACHINE HEAD с нынешним составом стартовал в Сакраменто (видео) Американские металлисты MACHINE HEAD начали свой финальный тур в текущем составе 4 октября в Ace Of Spades в Сакраменто, штат Калифорния. Фэн-видео с выступления доступно ниже.



Как было объявлено ранее, турне "Freaks & Zeroes Tour" станет последним для гитариста Phil'a Demmel'a и барабанщика Dave'а McClain'а.



















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