13 мар 2014



Варианты издания нового сингла MACHINE HEAD Новый 10-дюймовый сингл MACHINE HEAD "Killers & Kings", специально выпускаемый 19-го апреля к Record Store Day, будет доступен с четырьмя разными обложками и в двух цветовых решениях.



В него войдут два трека: демо-версия "Killers & Kings" и кавер-версия IGNITE "Our Darkest Days".















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