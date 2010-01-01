8 фев 2018



Успехи в чартах MACHINE HEAD Новая работа MACHINE HEAD, "Catharsis", дебютировала на первом месте North American Hard Music, на пятом месте Rock Album Charts и на 17 месте Top Current Charts, кроме того попала на первую строчку канадских Hardcharts, 10 место Top Current Charts. И в США и в Канаде это лучшие показатели для коллектива. Альбом также добился лучших показателей в чартах Испании, Швейцарии, Шотландии и Японии.





















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