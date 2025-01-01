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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 158
*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 99
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*Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношен... 158
*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 99
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 92
*Вокалист CRADLE OF FILTH сделал предложение на сцене 53
*Первое фото нового состава BLACK SABBATH 41
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Machine Head

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1 июл 2025 : 		 Видео с выступления MACHINE HEAD

3 май 2025 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Музыка — это личное»

25 апр 2025 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

21 апр 2025 : 		 MACHINE HEAD исполнили новую песню

8 апр 2025 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

3 апр 2025 : 		 MACHINE HEAD исполнили две новые песни

2 апр 2025 : 		 Лидер MACHINE HEAD обещает балладу

14 мар 2025 : 		 MACHINE HEAD выпускают виски

18 фев 2025 : 		 Новое видео MACHINE HEAD

12 фев 2025 : 		 Drum-cam от MACHINE HEAD

17 дек 2024 : 		 MACHINE HEAD исполнили кавер-версию хита PHIL COLLINS

6 дек 2024 : 		 MACHINE HEAD завершают работу над альбомом

15 ноя 2024 : 		 IN FLAMES, LACUNA COIL и UNEARTH в новом треке MACHINE HEAD

9 авг 2024 : 		 MACHINE HEAD выпустят демо

2 авг 2024 : 		 MACHINE HEAD выпускают пиво

25 июн 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления MACHINE HEAD

24 фев 2024 : 		 Басист FIVE FINGER DEATH PUNCH присоединился на сцене к MACHINE HEAD

19 фев 2024 : 		 Видео полного выступления MACHINE HEAD

18 фев 2024 : 		 VOGG покинул состав MACHINE HEAD

15 фев 2024 : 		 Гитарист AMON AMARTH присоединился на сцене к MACHINE HEAD

22 янв 2024 : 		 MACHINE HEAD открыли тур

27 ноя 2023 : 		 Вскрытие MACHINE HEAD

6 ноя 2023 : 		 Лидер MACHINE HEAD выступил в Мексике

2 ноя 2023 : 		 Лидер MACHINE HEAD не стал говорить IAN'у GILLAN'y, что его группа названа не в честь альбома DEEP PURPLE

21 окт 2023 : 		 Лидер MACHINE HEAD: «Музыка — это выплеск разных эмоций!»

7 окт 2023 : 		 Сольник лидера MACHINE HEAD
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Видео с выступления MACHINE HEAD



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Видео с выступления MACHINE HEAD в рамках фестиваля Tons Of Rock в Норвегии, доступно для просмотра ниже.




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